Diaceutics PLC est une société de commercialisation de diagnostics basée au Royaume-Uni. La principale activité de la société est l'analyse de données et les services de mise en œuvre. La société est engagée dans des activités de recherche et de développement dans le domaine de la science du développement des médicaments, des données d'essai et du développement de plateformes logicielles. Les services de mise en œuvre de la société comprennent la normalisation des tests, l'évaluation de la qualité des tests, le soutien technique aux laboratoires et autres. La société a mis en place une gamme de produits et de services consultatifs externalisés, qui aident ses clients du secteur pharmaceutique à optimiser et à mettre en œuvre leurs stratégies de marketing et de mise en œuvre de diagnostics complémentaires. La société fournit aux entreprises pharmaceutiques une solution de bout en bout pour le lancement de diagnostics de médecine de précision grâce à DXRX - The Diagnostic Network. DXRX est la plateforme de commercialisation de diagnostics pour la médecine de précision, intégrant plusieurs pipelines de données de tests de diagnostic provenant d'un réseau mondial de laboratoires.