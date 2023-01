MISES À JOUR COMMERCIALES : Diaceutics remporte deux contrats ; Faron propose un placement.

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et non rapportées séparément par Alliance News :

Diaceutics PLC - Société de laboratoires d'essais basée à Belfast - Signe deux engagements de données multi-maladies au niveau de l'entreprise avec deux sociétés pharmaceutiques d'une valeur combinée de 7 millions USD sur une période de deux ans. Dit que les accords portent sur ses services de données par abonnement. Signale que le revenu en 2022 a augmenté de 44 % pour atteindre 20,0 millions de GBP, contre 13,9 millions de GBP en 2021. Ajoute que le revenu est matériellement supérieur aux attentes du marché. S'attend à ce que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit conforme aux attentes du marché, avec une marge Ebitda similaire à celle de 2021. Attribue la croissance à la demande de ses clients du secteur pharmaceutique et des sciences de la vie.

ICG-Longbow Senior Secured UK Property Debt Investments Ltd - Décide de rendre 5,50 pence par action ordinaire aux actionnaires, soit 6,7 millions GBP au total sur la base du nombre actuel d'actions ordinaires en circulation.

Ilika PLC - Fournisseur de technologie de batteries à l'état solide basé à Hampshire, en Angleterre - Signale qu'il dirige un programme de collaboration de 24 mois de 8,2 millions GBP dans le cadre du Faraday Battery Challenge "pour intégrer des électrodes à haute teneur en silicium dans ses batteries à l'état solide Goliath afin de permettre des performances de niveau automobile". Il ajoute qu'il recevra une subvention de 2,8 millions de GBP au cours du programme de 24 mois.

Mercia Asset Management PLC - Gestionnaire d'actifs à vocation régionale basé à Warwickshire, Angleterre - Déclare que le paiement final de 2,1 millions GBP relatif à son acquisition d'une entreprise de gestion de fonds de fiducie de capital-risque auprès de NVM Private Equity LLP est devenu payable. Prévoit de payer par l'émission de 6,5 millions de nouvelles actions à contrepartie différée à 32,45p chacune. Les actions à contrepartie différée devraient commencer à être négociées sur l'AIM le 31 janvier.

Time Out Group PLC - entreprise de médias et d'hôtellerie - Signe un contrat de location avec Klepierre Real Estate Espana SLU pour ouvrir un marché à Barcelone dans la première moitié de 2024. Déclare que Time Out Market Barcelona sera situé dans la destination de shopping et de loisirs Maremagnum dans le Port Vell, sur une superficie de 56 500 pieds carrés. Il ajoute que cette ouverture porte le nombre de nouveaux sites à huit marchés en développement dont l'ouverture est prévue entre 2023 et 2027. Ne divulgue aucun détail sur le bail. "Barcelone est mondialement considérée comme l'une des meilleures destinations alimentaires au monde et correspond parfaitement à notre marque. Nous sommes ravis d'amener Time Out Market dans cette ville fabuleuse et dynamique avec nos partenaires Klepierre et Estrella Damm. Nous avons maintenant une liste incroyablement solide de nouveaux marchés qui ouvriront dans les prochaines années et avec l'intérêt des propriétaires et des promoteurs immobiliers plus fort que jamais, nous nous attendons à accélérer encore la signature de nouveaux marchés dans l'année à venir", déclare Jay Coldren, co-PDG.

Faron Pharmaceuticals Ltd - Société biopharmaceutique de découverte et de développement de médicaments basée à Turku, Finlande - Propose un placement privé pour lever 11,0 millions d'euros par le biais d'une construction accélérée de livres destinée aux investisseurs institutionnels et autres. Ajoute que le prix de souscription par action de placement doit être déterminé sur la base des offres reçues dans le cadre de la construction du livre d'ordres en euros. La branche finlandaise de la Carnegie Investment Bank AB agit en tant qu'unique teneur de livres et chef de file du placement.

