Diageo plc : La configuration est positive 07/02/2022 | 16:18 Tommy Douziech 07/02/2022 | 16:18 achat En cours

Cours d'entrée : 3801GBX | Objectif : 4099GBX | Stop : 3630GBX | Potentiel : 7.84% La valeur Diageo plc présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 4099 GBX. Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, les marges de la société ressortent particulièrement élevées.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.

Points faibles La situation financière du groupe fait partie de ses principaux points faibles.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Distillateurs et viniculteurs Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. DIAGEO PLC -7.10% 117 890 PERNOD RICARD -10.05% 56 801 BROWN-FORMAN CORPORATION -7.84% 31 342 THAI BEVERAGE PUBLIC COMPAN.. 0.00% 12 322 RÉMY COINTREAU -13.60% 10 732 EMPERADOR INC. 16.83% 7 457 FEVERTREE DRINKS PLC -22.00% 3 332 HITEJINRO CO., LTD. 10.12% 1 899 RADICO KHAITAN LIMITED -20.82% 1 752 MGP INGREDIENTS, INC. -10.65% 1 668 ANORA GROUP OYJ -6.08% 788

Données financières GBP USD EUR CA 2022 14 524 M 19 677 M 17 195 M Résultat net 2022 3 278 M 4 441 M 3 881 M Dette nette 2022 12 829 M 17 380 M 15 188 M PER 2022 26,8x Rendement 2022 2,04% Capitalisation 87 018 M 118 Mrd 103 Mrd VE / CA 2022 6,87x VE / CA 2023 6,52x Nbr Employés 27 783 Flottant - Prochain événement sur DIAGEO PLC 24/02/22 Détachement de dividende intermédiaire Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 24 Dernier Cours de Cloture 3 749,50 GBX Objectif de cours Moyen 4 277,57 GBX Ecart / Objectif Moyen 14,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Ivan M. Menezes Chief Executive Officer & Executive Director Lavanya Chandrashekar Chief Financial Officer & Executive Director Javier Ferrán Larraz Chairman Alan James Harris Stewart Independent Non-Executive Director Nicola S. Mendelsohn Independent Non-Executive Director