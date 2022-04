Diageo : Deutsche Bank abaisse sa recommandation

Deutsche Bank a abaissé mercredi sa recommandation sur le titre Diageo de 'achat' à 'conserver', estimant que le géant mondial des spiritueux est aujourd'hui mieux valorisé en Bourse.



Dans une note sectorielle, le bureau d'études reconnaît que le groupe britannique reste bien placé pour profiter de la croissance de long terme du secteur, mais juge son portefeuille de produits (scotch, whisky canadien et gin) moins bien positionné que ceux de rivaux comme Pernod ou Remy.



L'intermédiaire dit néanmoins considérer Diageo comme un 'actif stratégique' à ne pas négliger au sein d'un secteur ayant déjà connu de multiples phases de consolidation.



