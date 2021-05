Diageo : Goldman Sachs réitère son conseil

Diageo a fait le point aujourd'hui sur son programme ESG (Spirit of Progress) et sur ses objectifs ambitieux pour 2030. Suite à cette présentation, Goldman Sachs confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 3,800p.



Diageo prévoit d'investir jusqu'à 1 milliard de livres sterling au cours des 10 prochaines années pour atteindre les objectifs climatiques. La direction considère que cet investissement est essentiel pour atteindre ces objectifs souligne l'analyste.



' À partir de 2020, 20 % du plan d'incitation à long terme est lié à des mesures ESG, y compris la consommation positive d'alcool et la réduction du carbone '.



Les consommateurs s'intéressent de plus en plus aux marques responsables. L'intérêt des consommateurs pour une action ESG authentique de la part des marques s'est accru pendant la pandémie.



' Nous prévoyons une croissance organique des ventes d'environ +5% par an pour Diageo à moyen terme. Il s'agit pour nous du meilleur indicateur de croissance organique de sa catégorie en Europe dans le secteur des biens de consommation de base ' rajoute Goldman Sachs.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.