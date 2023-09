DIAGEO : préféré à Pernod Ricard par Stifel

Le 20 septembre 2023 à 10:24 Partager

Dans une note sectorielle, Stifel affiche une préférence pour Diageo (recommandé à 'achat' avec un objectif de cours de 4100 pence) par rapport à Pernod Ricard (recommandé à 'conserver' avec une cible de 202 euros) au sein des spiritueux.



Le broker voit en effet dans le groupe britannique 'le nom le plus défensif et diversifié' de sa couverture, avec des marques se situant en première ou en deuxième position dans chaque catégorie de spiritueux.



Stifel s'attend à ce que la sous-performance récente de Diageo aux Etats-Unis par rapport à son pair français s'estompe. 'Diageo restera probablement un endroit où 'se cacher' si les conditions de marché se détériorent', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.