Baisse des prix de l'immobilier au Royaume-Uni ; décès du PDG de Diageo, Ivan Menezes

(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir sans changement mercredi, alors que les données commerciales chinoises ont soulevé des inquiétudes quant à un ralentissement de l'économie mondiale.

"Alors que les marchés restent dans l'expectative avant l'IPC et la réunion de la Fed la semaine prochaine, les investisseurs mondiaux se méfient d'une nouvelle surprise concernant les données chinoises", a déclaré Stephen Innes, de SPI Asset Management.

La dernière estimation de l'inflation aux États-Unis est attendue mardi prochain, un jour avant l'annonce des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les exportations chinoises ont baissé en mai pour la première fois depuis février, ont rapporté les médias d'État, brisant une série de croissance de deux mois alors que le rebond post-Covid dans la deuxième plus grande économie du monde s'est estompé. Les expéditions à l'étranger ont chuté de 7,5 % en glissement annuel le mois dernier, ce qui représente une baisse importante par rapport à la hausse de 8,5 % enregistrée en avril, selon les chiffres publiés par l'agence de presse officielle Xinhua.

Parallèlement, les importations ont chuté de 4,5 % en mai, selon Xinhua. Selon les prévisions d'une enquête menée par Bloomberg, les économistes s'attendaient à une baisse des exportations de 1,8 % et à une diminution des importations de 8,0 %.

Au Royaume-Uni, les prix de l'immobilier ont connu leur première baisse annuelle depuis plus de dix ans, selon les données de Halifax.

Dans les premières nouvelles des entreprises à Londres, Diageo a déclaré que le PDG Ivan Menezes est décédé à la suite d'une brève maladie. GSK a reçu l'approbation de l'UE pour son vaccin contre le VRS chez les adultes plus âgés. WE Soda a confirmé son intention de s'introduire en bourse à Londres, avec la possibilité d'entrer directement dans le FTSE 100.

Sky News a rapporté que Lloyds Banking prévoyait de lancer une vente aux enchères des journaux Telegraph et du magazine Spectator pour un montant de 600 millions de livres sterling.

MARCHÉS

ECONOMIE

FTSE 100 : en baisse de 6,8 points, 0,1%, à 7 621,3

Hang Seng : en hausse de 0,7 % à 19 225,09

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,8% à 31 913,74

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,2% à 7 118,00

DJIA : clôture stable à 33 573,28

S&P 500 : clôture en hausse de 0,2% à 4 283,85

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 0,4% à 13 276,42

EUR : stable à USD1,0688 (USD1,0687)

GBP : en hausse à 1,2419 USD (1,2411 USD)

USD : en baisse à 139,22 JPY (139,77 JPY)

OR : en hausse à 1 964,00 USD l'once (1 959,55 USD)

PÉTROLE (Brent) : en baisse à 75,84 USD le baril (76,40 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ECONOMIE

Les événements économiques clés de mercredi sont encore à venir :

11:00 IST Irlande production industrielle et chiffre d'affaires

09:30 BST Royaume-Uni : monnaie étroite et soldes des réserves

07:00 EDT Enquête hebdomadaire sur les demandes de prêts hypothécaires de l'US MBA

08:30 EDT Commerce international de biens et services aux Etats-Unis

15:00 EDT Crédit à la consommation aux États-Unis

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak exprimera ses inquiétudes concernant le programme phare de subventions aux technologies vertes du président américain Joe Biden lors de la rencontre entre les deux hommes à Washington jeudi. M. Sunak est arrivé tard dans la nuit de mardi à mercredi pour deux jours de réunions avec des chefs d'entreprise et des membres du Congrès, qui se termineront par des discussions avec M. Biden à la Maison-Blanche. Il fera pression pour que des mesures soient prises en matière de réglementation de l'intelligence artificielle et cherchera à renforcer la coopération économique avec les États-Unis. Toutefois, des membres éminents du gouvernement de M. Sunak ont critiqué la loi sur la réduction de l'inflation de M. Biden - un ensemble massif d'allègements fiscaux et de subventions visant à stimuler les industries vertes aux États-Unis - qu'ils jugent protectionniste et génératrice de distorsions. Malgré les promesses du ministre de l'énergie Grant Shapps, qui a déclaré que le gouvernement travaillait avec les États-Unis pour aplanir les "aspérités" susceptibles d'affecter les entreprises britanniques cherchant à commercer de l'autre côté de l'Atlantique, des difficultés subsistent.

Les prix de l'immobilier britannique se sont stabilisés en mai par rapport au mois précédent, selon les données de Halifax, mais ont connu leur première baisse annuelle depuis plus de dix ans. Selon le créancier hypothécaire, les prix moyens des logements sont restés stables en mai par rapport à avril, après une baisse de 0,4 % en avril par rapport à mars. Sur une base annuelle, les prix ont baissé de 1,0 % en mai, après une légère hausse de 0,1 % en avril. Selon les données d'Halifax, il s'agit de la première baisse annuelle des prix de l'immobilier depuis décembre 2021, lorsqu'ils avaient baissé de 0,1 %.

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Barclays relève l'objectif de cours de Melrose Industries à 575 (450) pence - 'surpondérer'.

Goldman Sachs ramène Croda International à 'neutre' (buy) - objectif de cours à 7 200 (8 700) pence

Credit Suisse réduit l'objectif de cours de Diageo à 3 850 (4 200) pence - "surperformer".

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

Diageo, propriétaire de Guinness, a déclaré qu'Ivan Menezes, son directeur général depuis une dizaine d'années, est décédé des suites d'une brève maladie. Menezes, l'un des "directeurs généraux les plus anciens et les plus respectés de l'indice FTSE", avait pris ses fonctions en juillet 2013 et devait prendre sa retraite à la fin de ce mois. Le brasseur et distillateur londonien, qui exploite des marques telles que Johnnie Walker, Smirnoff et Captain Morgan, a nommé mardi Debra Crew au poste de PDG par intérim, après que M. Menezes a suivi un traitement médical. Mme Crew, qui occupait auparavant le poste de directrice de l'exploitation, devait déjà prendre le poste de PDG de manière permanente. Le président de Diageo, Javier Ferran, a déclaré : "Ivan était présent lors de la création de Diageo et, en 25 ans, il a fait de Diageo l'une des sociétés de consommation les plus performantes, les plus fiables et les plus respectées. J'ai pu constater de visu son engagement indéfectible à l'égard de nos collaborateurs et de la création d'une culture permettant à chacun de s'épanouir. Il a investi son temps et son énergie dans les personnes à tous les niveaux de l'entreprise et a su déceler des potentiels que d'autres auraient pu négliger. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il était aimé de nos employés, anciens et actuels."

Un gang de cybercriminels qui serait basé en Russie a averti plus de 100 000 employés de grandes entreprises britanniques de leur envoyer un courriel avant le 14 juin, faute de quoi les données volées seront publiées. Selon la BBC, dont les employés ont été victimes du piratage, le groupe Clop a proféré cette menace dans un anglais approximatif sur le dark web. Le piratage a également visé les feuilles de paie de British Airways (International Consolidated Airlines Group), de Walgreens Boots Alliance, de la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus, qui fait également partie d'IAG, du gouvernement de la Nouvelle-Écosse et de l'université de Rochester, après que le gang se soit introduit dans un logiciel commercial populaire appelé MOVEit et ait utilisé cet accès pour pénétrer dans les bases de données de centaines d'autres entreprises.

Lloyds Banking Group va engager des banquiers dans les jours qui viennent pour lancer une vente aux enchères de 600 millions de livres sterling des journaux Telegraph et du magazine Spectator, selon un rapport de Sky News en fin de journée mardi. La nouvelle survient au milieu d'une dispute amère entre la banque basée à Édimbourg et les propriétaires de longue date des titres, selon Sky News, Lloyds étant conseillé par la société de conseil financier Lazard sur ses options. Sky cite des "sources industrielles" selon lesquelles Lloyds prévoyait de nommer une autre grande banque d'investissement pour lancer un processus immédiat de vente des titres Daily et Sunday Telegraph.

GSK a annoncé que son vaccin Arexvy contre le virus respiratoire syncytial a été autorisé par la Commission européenne pour une utilisation chez les personnes âgées. Il s'agit de la première autorisation dans l'UE pour un vaccin contre le VRS destiné aux personnes âgées. Les premiers lancements sont prévus pour la saison 2023/2024 du VRS, qui commence habituellement à l'automne, a déclaré GSK. "Notre forte capacité de fabrication et notre échelle, y compris à partir de notre site de fabrication de vaccins en Belgique, signifient que nous sommes prêts à fournir le vaccin lorsque les pays commenceront à le lancer", a déclaré le directeur scientifique Tony Wood.

----------

Trois publicités de Shell vantant ses produits à faible teneur en carbone ont été interdites parce qu'elles ne mentionnaient pas les investissements "à grande échelle" du géant de l'énergie dans le pétrole et le gaz. L'Advertising Standards Authority du Royaume-Uni a estimé que Shell avait "omis de manière trompeuse" de donner des informations sur la proportion de ses activités à faible émission de carbone, alors que le pétrole et le gaz représentaient la "grande majorité" de ses opérations. Shell a déclaré qu'elle n'était pas du tout d'accord avec la décision de l'ASA, affirmant qu'elle pourrait ralentir l'évolution du Royaume-Uni vers les énergies renouvelables.

ENTREPRISES - FTSE 250

Le fabricant d'électronique personnalisée discoverIE a annoncé ses résultats annuels pour l'exercice qui s'est achevé le 31 mars. Le chiffre d'affaires a augmenté de 18 %, passant de 379,2 millions de livres sterling à 448,9 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice avant impôt a bondi de 70 %, passant de 17,1 millions de livres sterling à 29,1 millions de livres sterling. discoverIE a augmenté son dividende annuel de 10,80 à 11,45 pence, le dividende final étant proposé à 7,9 pence par action. "Le groupe a encore bien progressé dans la réalisation de ses objectifs à moyen terme, avec une excellente croissance des ventes et des gains d'efficacité opérationnelle significatifs qui se sont traduits par une croissance de 20 % du bénéfice sous-jacent par action", a déclaré Nick Jefferies, PDG de discoverIE. Il ajoute que le groupe est bien positionné pour sa croissance future, compte tenu de sa solide réserve d'acquisitions et de son bilan robuste, et que le nouvel exercice financier a bien commencé, avec une croissance organique continue du chiffre d'affaires.

AUTRES ENTREPRISES

Kew Soda, connue sous le nom de WE Soda, a confirmé son intention de s'introduire sur le segment premium du marché principal de la Bourse de Londres. La société a déclaré que le prix final de l'offre et le nombre maximum d'actions à vendre dans le cadre de l'offre seront déterminés à l'issue d'un processus de constitution d'un livre d'ordres. Elle s'attend à ce que le produit net indirect de l'offre publique initiale soit d'environ 800 millions d'USD, dont environ 500 millions d'USD seront utilisés pour rembourser la dette et 300 millions d'USD pour le fonctionnement général de l'entreprise. Après l'admission, elle visera un flottant d'au moins 10 %, 15 % supplémentaires de l'offre étant disponibles dans le cadre d'une option de surallocation. WE Soda est le plus grand producteur de soude naturelle au monde. Basée à Londres et disposant d'installations de production en Turquie, la société a fabriqué 5 millions de tonnes métriques de produits l'année dernière, dont 4,6 millions de tonnes métriques de sel alcalin. Le carbonate de soude est un ingrédient utilisé dans la fabrication du verre, mais aussi dans le verre photovoltaïque, la production de carbonate de lithium utilisé dans les batteries des véhicules électriques, les silicates et d'autres produits chimiques à base de sodium.

