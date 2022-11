Diageo : 4e phase du programme de redistribution de capital

Diageo annonce aujourd'hui entamer la quatrième et dernière phase de son programme de redistribution du capital (ROC - Return Of Capital) annoncé précédemment d'un montant pouvant atteindre 4,5 Mds£ pour les actionnaires, qui sera achevé au cours de l'exercice 23.



Dans le cadre des trois premières phases du programme ROC (achevées respectivement en janvier 2020, février 2022 et octobre 2022), Diageo a racheté pour 3,86 Mds£ d'actions.



La firme annonce aujourd'hui qu'elle a conclu un accord non discrétionnaire avec Merrill Lynch International (MLI) pour permettre à la société de racheter des actions d'une valeur totale pouvant atteindre environ 0,64 Md£.



Cet accord débutera le 1er novembre 2022 et prendra fin au plus tard le 24 février 2023. L'objectif des rachats est de réduire le capital social de Diageo. Toutes les actions rachetées dans le cadre de cet accord seront annulées.



