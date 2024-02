Diageo PLC - brasseur et distillateur londonien qui vend plus de 200 marques de boissons, dont la Guinness stout, le rhum Captain Morgan et le whisky Johnnie Walker - nomme Julie Brown, directeur financier et directeur exécutif de GSK PLC, au poste d'administrateur non exécutif. Elle succédera à Alan Stewart à la présidence du comité d'audit après son départ à la retraite à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'entreprise en septembre. Le président Javier Ferran a déclaré : "Julie apporte de nombreuses années d'expérience dans des fonctions financières, commerciales et stratégiques au sein d'entreprises internationales opérant dans des secteurs hautement réglementés. Elle est très attachée à la promotion de la diversité dans les entreprises et à la création d'une valeur durable à long terme pour les parties prenantes. Je me réjouis de sa contribution aux discussions du conseil d'administration et de travailler avec elle pour faire progresser l'ambition de Diageo d'être l'une des entreprises de produits de consommation les plus fiables et les plus respectées au monde".

Cours actuel de l'action Diageo : 2 944,50 pence, en hausse de 0,1 % mardi matin à Londres

Evolution sur 12 mois : en baisse de 18%.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

