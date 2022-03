Diageo : acquisition de 21Seeds, marque de tequila aromatisée

Diageo annonce l'acquisition de 21Seeds, une tequila aromatisée infusée avec du jus de vrais fruits. La marque se décline en trois variétés : Valencia Orange, Pamplemousse Hibiscus et Concombre Jalapeño.



La marque 21Seeds a été fondée en 2019 par trois femmes, Sarika Singh, Nicole Emanuel et Kat Hantas, qui souhaitaient créer des spiritueux savoureux et doux, faciles à mélanger et à apprécier.



Les fondatrices, qui ont également dirigé l'entreprise, continueront à travailler activement sur 21Seeds, en collaborant étroitement avec l'équipe Diageo North America et en contribuant à renforcer le succès de la marque.



Diageo souligne qu'aux Etats-Unis, la catégorie tequila croît de 16%, soit plus de trois fois plus vite que l'ensemble des spiritueux...



'Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie d'acquisition de marques à forte croissance dans des catégories à croissance rapide', a réagi Debra Crew, présidente de Diageo en Amérique du Nord. 'Nous sommes impatients de travailler avec ce trio dynamique de femmes entrepreneures pour continuer à développer 21Seeds', a-t-elle continué.



Diageo précise que l'acquisition a été financée par les liquidités existantes.



