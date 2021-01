Diageo : dans le vert avec des propos de broker

Diageo grappille près de 1% et surperforme donc la tendance à Londres, sur fond de propos de Credit Suisse qui réitère son opinion 'surperformance' sur le titre, malgré un objectif de cours ajusté de 34,5 à 34 livres sterling.



'Diageo demeure notre titre préféré dans le sous-secteur des spiritueux, et nous prévoyons une reprise des ventes plus forte que ce qu'attend le consensus et que son pair Pernod Ricard, ce qui n'est pas reflété dans les valorisations relatives', juge le broker.



