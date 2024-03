Diageo : décarbonation de sites dans le Kentucky & Illinois

Le 25 mars 2024 à 14:47 Partager

Diageo fait savoir que le Bureau des Démonstrations en Énergie Propre (OCED) du Département de l'Énergie des États-Unis (DOE) a sélectionné Diageo North America pour entamer des négociations de subventions pouvant aller jusqu'à 75 millions de dollars.



L'idée est de soutenir l'électrification de ses sites de production à Shelbyville, Kentucky et Plainfield, Illinois - avec pour objectif de rendre les deux installations neutres en carbone d'ici 2026 et 2028, respectivement.



Diageo s'associera ainsi à Rondo Energy afin d'installer des batteries ses sites de production et décarboner les opérations de fabrication dans l'Illinois et le Kentucky.



' Grâce à la stratégie industrielle du président Biden, le DOE réalise le plus gros investissement dans la décarbonation industrielle de l'histoire des États-Unis. Ces investissements réduiront les émissions de ces secteurs difficiles à décarboner et garantiront que les entreprises et les travailleurs américains restent à l'avant-garde de l'économie mondiale', a commenté Jennifer M. Granholm, secrétaire à l'Énergie des États-Unis.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.