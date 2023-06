Diageo : décès d'Ivan Menezes, son emblématique patron

L'ancien directeur général de Diageo, Ivan Menezes, est mort à l'âge de 63 ans des conséquences d'une 'brève maladie', a annoncé mercredi le géant britannique des spiritueux.



Arrivé au sein du groupe en 1997, lors de la fusion entre Guinness et Grand Metropolitan, Ivan Menezes avait occupé de nombreux postes à responsabilités au sein du groupe avant de se hisser jusqu'au poste de directeur général en 2013.



Diageo avait annoncé lundi qu'il avait dû être hospitalisé pour des problèmes de santé lié à un ulcère à l'estomac, suivi de complications après une intervention chirurgicale.



Au cours de son mandat, Diageo a connu une période de croissance exceptionnelle, qui s'est traduite par une envolée de 76% de son cours de Bourse, à comparer avec un gain de 15% pour l'indice FTSE 100 dans l'intervalle.



Né à Pune, en Inde, en 1959, Ivan Menezes était détenteur des nationalités britannique et américaine.



En tant que directeur du marketing, il s'était notamment illustré, à partir de 1998, grâce au succès de la campagne 'Keep Walking' menée par la marque de whisky Johnnie Walker.



Avec plus de 200 marques commercialisées dans 180 pays, Diageo est désormais le numéro un mondial, en termes de volumes, sur les marchés du scotch, de la vodka, du gin, du rhum et des liqueurs.



Ivan Menezes avait annoncé au mois de mars dernier qu'il avait décidé de quitter ses fonctions de directeur général en date du 30 juin.



Afin de le remplacer, Diageo avait désigné Debra Crew, sa directrice opérationnelle, privilégiant ainsi un choix interne dans le cadre de sa succession.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.