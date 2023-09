Diageo PLC - Brasseur et distillateur basé à Londres, dont les marques comprennent Baileys, Tanqueray, Johnnie Walker, Smirnoff et Captain Morgan - Avant l'assemblée générale annuelle de jeudi, la directrice générale Debra Crew se dit "enthousiasmée" par "les nombreuses opportunités de croissance qui s'offrent à nous". Diageo affirme qu'elle reste bien positionnée pour atteindre ses objectifs à moyen terme, de l'exercice 2023 à l'exercice 2025, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5 % et 7 %, ainsi qu'une croissance organique du bénéfice d'exploitation se situant durablement entre 6 % et 9 %. Les exercices financiers de la société se terminent le 30 juin.

"Je suis fermement convaincu que la force de notre portefeuille, notre présence diversifiée et notre connaissance approfondie des consommateurs seront les moteurs d'une croissance durable à long terme et généreront de la valeur pour les actionnaires", déclare M. Crew. "Bien que nous nous attendions à ce que les défis liés à l'environnement opérationnel persistent, avec une pression continue sur les coûts et une incertitude géopolitique et macroéconomique, nous agirons avec rapidité et agilité et continuerons à investir dans le marketing et l'innovation. Je suis confiant dans la résilience de notre entreprise et dans notre capacité à faire face à ces vents contraires tout en mettant en œuvre nos priorités stratégiques."

Mme Crew a été nommée PDG en juin, à la suite du décès de son prédécesseur Ivan Menezes. Il était déjà prévu qu'elle prenne le relais en juillet, Menezes devant prendre sa retraite à la fin du mois de juin.

Cours actuel de l'action : 3 028,00 pence, en hausse de 0,2 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 21

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

