Londres (awp/afp) - Le géant des boissons alcoolisées britannique Diageo a vu son bénéfice semestriel chuter à cause de ventes en déroute en Amérique du sud, où les brésiliens notamment se mettent à la bière, délaissant les alcools plus forts et plus chers.

Le bénéfice net part du groupe a reculé de 18% à 2,2 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires en repli de 1% sur la même période à 11,0 milliards de dollars, d'après un communiqué mardi.

Diageo attribue ce trou d'air à un effet de change défavorable et à une chute des ventes en Amérique du sud et dans les Caraïbes, en raison de "pressions macroéconomiques dans la région".

La directrice général Debra Crew note toutefois qu'au deuxième semestre, malgré "une volatilité économique encore élevée dans le monde", Diageo s'attend à une hausse de ses ventes à périmètre comparable et du bénéfice opérationnel comparé au premier semestre.

Le titre perdait 3,20% à 2.750,50 pence vers 11H40 GMT à la bourse de Londres mardi.

La demande pour les produits de Diageo a aussi "ralenti aux Etats-Unis et l'entreprise perd aussi des parts de marché dans plusieurs segments de marché" constate Kathleen Brooks directrice de marché chez XTB Londres.

La demande pour les produits à forte marge "décline à mesure que le cycle économique retombe et que le chômage est anticipé en hausse, et tandis que la concurrence s'accroit", ajoute-t-elle.

Elle remarque que l'action de Diageo se comporte mieux que celle du français Remy Cointreau mais que "les perspectives de consommateurs qui tentent d'économiser de l'argent là où ils peuvent n'est pas de bon augure".

Russ Mould, analyste de AJ Bell, estime de son côté que "les problèmes persistants avec trop d'inventaires en Amérique du sud ont prolongé la gueule de bois pour Diageo".

Les consommateurs au Brésil "passent des alcools forts à la bière, qui est un produit traditionnellement à plus faible marge", et "pour aggraver les choses la tequila Casamigos", rachetée par Diageo à la star américaine George Clooney et d'autres associés en 2017 pour un milliard de dollars, "perd des parts de marché", poursuit l'analyste.

"Le groupe semble croire que la montée en gamme des boissons se poursuit, bien que certains consommateurs passent à des alternatives moins chères", vu la crise du pouvoir d'achat, poursuit M. Mould, qui souligne que d'"autres parties du marché du luxe ont montré que les plus riches ne sont pas immunes face au coût de la vie et aux taux d'intérêt qui montent".

afp/al