(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en baisse vendredi, les commentaires optimistes du président de la Réserve fédérale américaine ayant effrayé les investisseurs en actions et fait grimper le dollar.

La Fed est prête, si nécessaire, à augmenter encore les taux d'intérêt afin de ramener l'inflation à son objectif à long terme de 2 %, a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell. "Nous savons que les progrès continus vers notre objectif de 2 % ne sont pas assurés : L'inflation nous a donné quelques maux de tête", a déclaré M. Powell lors d'une conférence à Washington jeudi.

"S'il devient approprié de resserrer davantage la politique, nous n'hésiterons pas à le faire", a-t-il ajouté, dans des remarques qui ont été brièvement interrompues par des manifestants en faveur du climat.

Bien que le comité de fixation des taux de la Fed soit "déterminé" à parvenir à une politique monétaire suffisamment restrictive, "nous ne sommes pas convaincus d'y être parvenus", a déclaré M. Powell.

Au niveau local, l'économie britannique s'est mieux comportée que prévu au troisième trimestre, évitant une contraction, mais n'a pas progressé non plus, selon les chiffres de l'Office des statistiques nationales.

"Alors que la Banque d'Angleterre a déclaré au début du mois que plus de la moitié de l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur le niveau du PIB n'a pas encore eu lieu, l'économie britannique est confrontée à des vents contraires croissants à l'approche de 2024", a commenté Lindsay James, stratège en investissement chez Quilter Investors.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en baisse de 41,4 points, 0,6 %, à 7 414,27

Hang Seng : en baisse de 1,7 % à 17 221,33

Nikkei 225 : clôture en baisse de 0,2% à 32 568,11

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,6% à 6 976,50

DJIA : clôture en baisse de 220,33 points, soit 0,7%, à 33 891,94

S&P 500 : clôture en baisse de 0,8 % à 4 347,35

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 0,9% à 13 521,45

EUR : baisse à 1,0660 USD (1,0709 USD)

GBP : baisse à 1,2219 USD (1,2275 USD)

USD : en hausse à 151,45 JPY (151,00 JPY)

Or : baisse à 1 957,24 USD l'once (1 961,11 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 80,43 USD le baril (80,69 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

ÉCONOMIE

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

11:00 GMT Production industrielle et chiffre d'affaires en Irlande

08:00 CST Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, s'exprime

10:00 EST Enquête de l'Université du Michigan auprès des consommateurs américains

Au troisième trimestre, l'ONS estime que le produit intérieur brut du Royaume-Uni n'a enregistré aucune croissance sur une base trimestrielle et est resté stable par rapport au deuxième trimestre. L'estimation était meilleure que le consensus du marché cité par FXStreet d'une contraction de 0,1%. Au deuxième trimestre, le PIB a augmenté de 0,2 % par rapport au premier trimestre. La production du secteur des services a baissé de 0,1 % au cours du troisième trimestre, ce qui a entièrement compensé une augmentation de 0,1 % de la production du secteur de la construction. La production du secteur de la production est restée globalement stable, explique l'ONS. Sur une base annuelle, le PIB a augmenté de 0,6 % au troisième trimestre, dépassant les prévisions de 0,5 %. Le PIB avait également augmenté de 0,6 % en rythme annuel au deuxième trimestre. L'économie britannique a progressé de 0,2 % en septembre par rapport au mois précédent, accélérant le rythme de l'expansion de 0,1 % observée en août par rapport à juillet, a déclaré l'ONS. Les prévisions du marché tablaient sur une contraction de 0,1 % en septembre, tandis que le chiffre du mois d'août a été révisé à la baisse (0,2 %).

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Goldman démarre Smith & Nephew avec 'buy' - objectif de prix 1.400 pence

Numis relève Ashmore à "hold" - objectif de cours de 170 pence

ENTREPRISES - FTSE 100

Diageo a revu à la baisse ses perspectives pour l'année se terminant le 30 juin 2024, en raison de perspectives de performance faibles sur le marché de l'Amérique latine et des Caraïbes. Diageo s'attendait à une amélioration progressive de la croissance organique des ventes nettes au cours du premier semestre. Cependant, alors que la dynamique se poursuit dans quatre de ses cinq régions, elle prévient que la croissance du premier semestre de l'exercice 2024 sera plus lente que celle du second semestre de l'exercice 2023. Les ventes sur le marché de l'ALC représentent près de 11 % de la valeur de ses ventes nettes, et devraient baisser de 20 % en glissement annuel sur une base organique au cours du premier semestre. "Les pressions macroéconomiques dans la région se traduisent par une baisse de la consommation et un repli des consommateurs. Ces impacts ralentissent les progrès dans la réduction des stocks de la chaîne à des niveaux appropriés pour l'environnement actuel", a expliqué l'entreprise. Par conséquent, la croissance organique du bénéfice d'exploitation pour le premier semestre de son exercice financier diminuera par rapport à l'année précédente. Elle s'attend à une amélioration "graduelle" de la croissance organique du chiffre d'affaires net et du bénéfice d'exploitation au second semestre de l'exercice 2024 par rapport au premier semestre.

ENTREPRISES - FTSE 250

Avant son assemblée générale annuelle, Redrow a averti que le marché du logement est resté "modéré" en août. Le constructeur de maisons a déclaré que les valeurs nettes des réservations privées ont chuté de 25 % en glissement annuel pour atteindre 384 millions de livres sterling. Il prévoit désormais un bénéfice annuel avant impôt situé dans le bas de la fourchette de 180 à 200 millions de livres sterling, ainsi qu'un chiffre d'affaires situé dans le bas de la fourchette de 1,65 à 1,7 milliard de livres sterling. La société prévoit que le nombre moyen annuel de points de vente sera d'environ 113, ce qui est inférieur aux prévisions de 117 annoncées en septembre. "L'entreprise a dû s'adapter à cet environnement commercial plus difficile en termes de taux de construction et de coûts d'exploitation. Cependant, nous poursuivons notre stratégie visant à fournir à nos clients cibles des maisons Heritage de haute qualité et primées", a déclaré Richard Akers, président du conseil d'administration.

AUTRES ENTREPRISES

L'assureur Allianz a subi au troisième trimestre 2023 son plus gros coup dur dû aux catastrophes naturelles depuis dix ans, mais il a tout de même confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année. Allianz, dont le siège est à Munich, a déclaré un revenu net attribuable aux actionnaires de 2,02 milliards d'euros au cours des trois mois qui se sont terminés le 30 septembre, soit une baisse de 30 % par rapport aux 2,87 milliards d'euros de l'année précédente. Le bénéfice de base par action a baissé de 28 %, passant de 7,23 euros à 5,22 euros. Ce résultat a été obtenu malgré une augmentation de 4,5 % du volume d'affaires total, qui est passé de 34,9 milliards d'euros à 36,5 milliards d'euros. Le bénéfice d'exploitation a chuté de 15 % à 3,47 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 4,06 milliards d'euros l'année précédente. Cela est principalement dû à un résultat plus faible des services d'assurance opérationnelle dans l'assurance dommages, a déclaré Allianz, car le ratio combiné de la division a subi un coup de 7,3 points de pourcentage en raison des catastrophes naturelles - les plus importantes de la décennie. Pour l'ensemble de l'année 2023, Alliance a confirmé son objectif de bénéfice d'exploitation de 14,2 milliards d'euros, plus ou moins 1 milliard d'euros.

