Diageo : investit dans la distillerie Komasa Kanosuke

Diageo annonce avoir réalisé un investissement minoritaire dans la distillerie Komasa Kanosuke - un producteur de whiskies single malt ultra-premium basé à Kagoshima (Japon) - via Distill Ventures, une structure soutenue par Diageo.



L'investissement en question devrait permettre une production accrue de whisky, le développement de nouveaux produits et l'expansion des équipes internationales de vente et de marketing de Komasa Kanosuke, assure Diageo.



La distillerie Komasa Kanosuke a déjà remporté des prix aux World Whisky Awards (Meilleure nouvelle marque japonaise en 2019 et 2020) et au Tokyo Whisky & Spirits Competition (2019 et 2021) et prévoit plusieurs lancements dans les prochains mois.



