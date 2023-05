Diageo : investit pour repenser et améliorer ses processus

Diageo annonce aujourd'hui la mise en place d'un programme de transformation commerciale de cinq ans en partenariat avec SAP et IBM.



Cette nouvelle initiative -qui marque l'investissement le plus important jamais réalisé par l'entreprise dans la technologie et les services- va permettre de repenser et améliorer les processus de Diageo dans les 180 pays où elle opère.



Concrètement, ce programme révolutionnera l'environnement informatique de Diageo en introduisant des processus intuitifs permettant à l'entreprise de prendre de meilleures décisions plus rapidement.



'Cette transformation renforcera la résilience commerciale de Diageo dans un paysage externe en constante évolution, améliorera son offre de service client et aidera l'entreprise à s'adapter à une base de consommateurs en évolution rapide', assure Diageo.



Le programme implique une migration vers RISE avec SAP S/4 HANA Cloud, avec le soutien d'IBM Consulting qui a été sélectionné pour diriger le projet.



