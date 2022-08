Diageo : lance un fonds pour les exploitations en Afrique

Diageo annonce un financement de 450 000 £ pour trois innovations destinées à réduire et à surveiller l'impact des crises de l'eau et du climat sur les petites exploitations agricoles en Afrique.



' Les petits exploitants agricoles sont très vulnérables aux changements climatiques et à la pénurie d'eau résultant du changement climatique ' indique le groupe.



Diageo Sustainable Solutions a été lancé en novembre 2020 pour favoriser la collaboration entre Diageo et les innovateurs sur la prochaine génération de technologies de durabilité.



' L'objectif du programme mondial est de découvrir et de développer des innovateurs et des technologies qui peuvent aider Diageo à atteindre ses objectifs de durabilité d'ici 2030. Les projets pilotes en cours dans le cadre des précédentes séries de demandes comprennent un partenariat avec Exxergy, Dassault Systèmes et groupe Ardagh ' rajoute la direction du groupe.



