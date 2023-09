Diageo : les objectifs à moyen terme sont réaffirmés

Le 28 septembre 2023 à 10:28 Partager

Diageo a confirmé jeudi ses objectifs à moyen terme en préambule de son assemblée générale annuelle, la première tenue par le numéro un mondial des spiritueux depuis la disparition de son emblématique patron, Ivan Menezes, en début d'année.



Le groupe britannique, désormais dirigé par Debra Crew, une cadre maison, a réitéré à l'occasion son objectif d'une croissance organique de ses ventes comprise entre 5% et 7% à horizon 2025.



Son bénéfice opérationnel est, quant à lui, attendu dans une fourchette de croissance organique allant de 6% à 9% sur les exercices 2023/2024 puis 2024/2025.



Dans un communiqué publié dans la matinée, la directrice générale Debra Crew précise toutefois tabler sur des difficultés appelées à persister au vu des pressions sur les coûts et des incertitudes tant géopolitiques qu'économiques existantes.



Dans cet environnement, la fabricant du rhum Captain Morgan et de la bière Guinness prévoit de faire preuve de 'rapidité' et 'd'agilité', tout en continuant d'investir dans le marketing et l'innovation, souligne-t-elle.



Suite à des déclarations, l'action Diageo grignotait 0,3% jeudi matin à la Bourse de Londres, dans le ventre mou de l'indice de référence FTSE 100.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.