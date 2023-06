(Alliance News) - Le fabricant de spiritueux Diageo PLC a confirmé qu'il mettait fin à ses relations avec Sean "Diddy" Combs, après que le rappeur américain a intenté une action en justice contre la société basée au Royaume-Uni et l'a accusée de racisme.

Le géant des boissons, qui possède des marques telles que Guinness et Tanqueray, a annoncé cette décision dans un document déposé auprès d'un tribunal américain mardi.

Le mois dernier, l'entreprise de M. Combs a entamé une action en justice en affirmant que la marque de tequila DeLeon, dont les deux groupes sont copropriétaires, et la marque de vodka Ciroc, qui appartient à Diageo mais qui a collaboré avec M. Combs, étaient considérées comme des "marques noires".

Le dossier juridique de M. Combs est le suivant : "Diageo a traité M. Combs et ses marques moins bien que les autres parce qu'il est noir, au lieu de les traiter sur un pied d'égalité. Diageo a catalogué Ciroc et DeLeon, décidant apparemment qu'il s'agissait de "marques noires" qui ne devaient s'adresser qu'aux consommateurs "urbains".

Combs Wines and Spirits a déclaré que ses marques de boissons avaient été "privées" de ressources de production, de distribution et de vente par rapport à d'autres, comme la tequila Casamigos, que Diageo a achetée à George Clooney en 2017.

Mardi, Diageo a déposé sa propre procédure judiciaire dans laquelle elle affirme avoir "essayé pendant des années de sauver la relation rompue" avec le musicien, producteur et entrepreneur.

Une porte-parole de la société de spiritueux a déclaré : "Les actions de mauvaise foi de Combs ont clairement rompu ses contrats et ne nous ont pas laissé d'autre choix que de rejeter sa plainte sans fondement et de mettre fin à notre relation commerciale.

"M. Combs n'a cessé de saper nos partenariats et a menacé de diffamer publiquement Diageo si nous ne répondions pas à ses exigences financières déraisonnables.

"Nous avons financé l'achat de DeLeon pour la coentreprise et avons ensuite investi plus de 100 millions de dollars pour développer la marque. Bien qu'il ait gagné près d'un milliard de dollars au cours de nos 15 années de relation, Combs n'a contribué qu'à hauteur de 1 000 dollars au total et a refusé d'honorer ses engagements. Nous avons épuisé tous les recours raisonnables et ne voyons pas d'autre solution".

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.