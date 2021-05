Diageo : annonce une aide de 4,5 M£ pour l'Inde

Diageo annonce une aide de 4,5 millions de livres sterling pour soutenir l'infrastructure de santé publique en Inde, alors que le pays fait face à une deuxième vague de pandémie.



L'initiative de Diageo devrait aider les hôpitaux du gouvernement indien de 21 districts à mettre en place des usines d'oxygène et se créer une capacité d'oxygène à long terme.



Diageo fournira aux gouvernements des États des mini-hôpitaux entièrement équipés et préfabriqués de 16 lits avec des usines d'oxygène PSA dans 15 districts des districts les plus touchés.



Diageo précise que l'initiative sera soutenue par Invest India, une agence nationale de promotion des investissements, et exécutée par Give India, une organisation à but non lucratif, afin de d'orienter l'aide là où elle sera la plus nécessaire tout en assurant une transition en douceur vers les responsables médicaux de l'État.



