Diageo : initiative économique en faveur de la diversité

Diageo North America présente Pronghorn, une initiative d'impact économique de 10 ans destinée à stimuler la diversité, l'équité et l'inclusion dans l'industrie des spiritueux.



Dans le cadre de ce projet, Diageo s'associe à Dia Simms et Erin Harris, des sociétés innovantes du domaine des spiritueux, dans le but d'aider de construire 'une initiative économique inclusive et diversifiée.



Pronghorn vise ainsi à promouvoir et étendre la diversité, l'équité et de l'inclusion au sein de l'industrie des boissons alcoolisées, entraînant un changement significatif et durable avec un impact sur l'ensemble de l'écosystème de l'industrie.



Alors que la communauté noire représente 12% des consommateurs de la catégorie des boissons alcoolisées aux États-Unis, elle est inéquitablement représentée au sein de l'industrie aussi bien du point de vue de l'emploi que de la propriété, souligne Diageo.



L'initiative s'attachera à notamment à stimuler l'entrepreneuriat, le recrutement mais aussi à identifier et développer de nouvelles marques et entreprises émergentes grâce à des investissements en capital.



