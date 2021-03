Diageo : investit 80M$ pour 2 nouvelles lignes de production

Pour soutenir la stratégie de croissance de Diageo North America dans la catégorie 'ready-to-drink' (RTD), prêt-à-boire, la société a annoncé l'installation de deux lignes de fabrication de canettes dans une nouvelle usine à Plainfield (Illinois, USA).



Avec un investissement d'environ 80 millions de dollars, le site aura la capacité de produire plus de 25 millions de caisses de RTD par an, y compris les Seltzers Smirnoff et les cocktails RTD à base de spiritueux nouvellement lancés, Crown Royal et Ketel One Botanicals.



La première ligne pourra produire jusqu'à 500 canettes par minutes (CPM), tandis que la seconde atteindra les 1200 CPM. Ces deux installations devraient être en état de marché pour l'été 2021, précise Diageo.





