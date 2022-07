Diageo : nomination d'une nouvelle directrice des opérations

Diageo a annoncé la nomination de Debra Crew au poste de directrice des opérations, à compter du 1er octobre 2022.



Debra Crew était jusqu'à présent présidente en charge de l'Amérique du Nord et de la division Global Supply. En tant que directrice des opérations, elle sera responsable de la poursuite de la dynamique de performance sur les marchés, les marques et les opérations d'approvisionnement de Diageo à l'échelle mondiale.



Debra Crew est l'ancienne p.d.-g. de Reynolds American, Inc. Par le passé, elle a aussi travaillé cinq ans chez PepsiCo en tant que présidente de North America Nutrition; présidente de PepsiCo Americas Beverages et présidente de la Région Europe de l'Ouest.



Claudia Schubert succédera à Debra Crew en tant que présidente pour l'Amérique du Nord et rejoindra également le comité exécutif de Diageo.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.