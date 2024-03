(Alliance News) - Diageo PLC a déclaré mardi qu'il allait promouvoir le directeur non exécutif John Manzoni au poste de président à partir du début de l'année prochaine, en remplacement de Javier Ferran.

Diageo est un brasseur et un distillateur basé à Londres qui vend plus de 200 marques de boissons, dont la Guinness stout, le rhum Captain Morgan et le whisky Johnnie Walker.

Ferran, qui a rejoint le conseil d'administration de Diageo en juillet 2016, en est le président depuis 2017. Il quittera le conseil d'administration le 5 février 2025 ou autour de cette date, a indiqué Diageo.

Manzoni a rejoint le conseil d'administration de Diageo en octobre 2020, après avoir été directeur général de la fonction publique britannique de 2014 à 2020. Il est actuellement président de SSE Renewables Ltd.

Susan Kilsby, directrice indépendante principale de Diageo, a déclaré : "John possède une expérience exceptionnelle en matière de leadership dans le secteur des boissons alcoolisées et dans un certain nombre d'autres secteurs complexes et en évolution rapide au Royaume-Uni et dans le monde. Son expérience et son expertise seront déterminantes pour la poursuite du développement et de la croissance des activités mondiales de Diageo dans les années à venir."

Les actions de Diageo ont baissé de 1,0 % à 2 842,00 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

