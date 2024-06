DIAGEO : objectif de cours légèrement abaissé chez UBS

UBS réaffirme son conseil 'vente' sur Diageo avec un objectif de cours abaissé de 2600 à 2550 pence, une cible un peu en dessous du dernier cours de clôture du titre du géant britannique des boissons alcoolisées (Johnnie Walker, Smirnoff, Guinness).



'Nous voyons des risques de baisse pour les attentes du consensus pour l'Amérique du Nord et l'ensemble du groupe au second semestre 2024 et au premier semestre 2025, ce qui est susceptible de freiner le multiple', avance le broker dans le résumé de sa note.



