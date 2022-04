Diageo : partenaire d'ecoSPIRITS pour des emballages durables

Diageo a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat avec ecoSPIRITS, une entreprise qui produit des solutions d'emballage circulaires pour l'industrie des spiritueux et du vin haut de gamme.



L'idée est de piloter un format d'emballage durable en commençant par Smirnoff et Captain Morgan en Asie du Sud-Est, en vue d'un déploiement ultérieur à travers la région Asie-Pacifique.



Ce nouveau partenariat fait partie de l'engagement de l'entreprise à transformer la durabilité des emballages, comme indiqué dans son plan d'action Society 2030: Spirit of Progress.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.