Diageo propose de porter sa participation dans East African Breweries à 65 %.

(Alliance News) - Diageo PLC a déclaré lundi avoir lancé une offre publique d'achat d'actions pour augmenter sa participation dans East African Breweries PLC à un maximum de 65%, contre 50% actuellement.

Diageo est un brasseur et distillateur basé à Londres avec des marques telles que Guinness Baileys, Tanqueray, Johnnie Walker, Smirnoff et Captain Morgan. EAB propose des marques de bière et de spiritueux telles que Tusker et Serengeti Lager, principalement au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Diageo a déclaré que l'offre publique d'achat se déroulera du lundi au 17 mars et se fera par l'intermédiaire de sa filiale Diageo Kenya Ltd. Le prix proposé est de 192,00 KES par action, soit environ 1,54 USD. Diageo achètera jusqu'à 118,4 millions d'actions, ce qui donne à l'offre une valeur maximale de 182,3 millions USD.

Lundi matin, à Londres, les actions Diageo étaient en baisse de 0,3 % à 3 567,00 pence chacune.

