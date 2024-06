(Alliance News) - Diageo PLC a vendu mardi à Tolaram sa participation majoritaire dans Guinness Nigeria PLC, qui produit et distribue la Guinness au Nigeria.

Tolaram est une entreprise constituée et basée à Singapour qui exploite un portefeuille d'activités diversifié englobant les secteurs verticaux de la consommation, de l'infrastructure et de la fintech en Afrique, en Asie et en Europe.

Diageo, propriétaire du whisky Johnnie Walker et du gin Tanqueray, a déclaré que Tolaram achètera la participation de 58 % dans Guinness Nigeria pour un prix de 81,60 NGN par action, soit environ 4,3 pence par action.

Ce prix représente une prime de 63 % par rapport au prix moyen de l'action pondéré en fonction du volume sur 30 jours.

Diageo a déclaré avoir conclu un nouveau partenariat à long terme avec Tolaram afin d'accélérer la croissance de Guinness au Nigeria et reste profondément attaché à ce pays.

Diageo restera propriétaire de la marque Guinness, mais celle-ci sera concédée sous licence à Guinness Nigeria pour le long terme, ce qui lui permettra de poursuivre sa croissance et son développement dans le pays sous la direction de Tolaram.

Diageo a déclaré qu'elle resterait également présente au Nigeria par l'intermédiaire de son entreprise internationale de spiritueux haut de gamme, qu'elle détient à 100 %.

La transaction devrait être finalisée au cours de l'exercice 2025, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires au Nigeria.

Diageo a déclaré que l'opération s'inscrivait dans sa stratégie d'exploitation d'un modèle d'exploitation de la bière flexible et léger en actifs. Diageo a ajouté qu'elle continuerait à mener la stratégie de marque et de marketing de Guinness au Nigeria, en partenariat avec Guinness Nigeria et Tolaram.

Debra Crew, directrice générale de Diageo, a déclaré : "Je suis ravie d'annoncer notre nouveau partenariat avec Tolaram. Guinness est la bière préférée des Nigérians depuis près de 75 ans. Tolaram partage cette passion pour la Guinness et pour le Nigeria, ce qui en fait le partenaire idéal alors que nous continuons à développer nos activités et que nous cherchons à ravir encore plus de consommateurs dans le pays".

Les actions de Diageo ont baissé de 0,9 % à 2 584,50 pence chacune à Londres mardi en début d'après-midi.

