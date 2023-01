H&M souligne la morosité de la fast-fashion alors que le luxe est touché en Chine

Les actions de H&M, le deuxième détaillant de mode au monde, ont chuté de 6 % dans les premiers échanges après que le bénéfice d'exploitation trimestriel ait chuté à 821 millions de couronnes suédoises (79,7 millions de dollars) contre 6,26 milliards de couronnes un an plus tôt. Ce résultat est bien inférieur à la prévision moyenne de 3,67 milliards de couronnes établie par un sondage Refinitiv auprès des analystes.

Les résultats ont mis en évidence le défi auquel sont confrontés les détaillants de mode qui doivent faire face à des factures plus élevées pour les textiles, l'énergie et le transport, alors que la hausse des coûts de l'alimentation, de l'énergie et des loyers oblige les consommateurs à être plus pointilleux sur leurs achats.

"Plutôt que de répercuter l'intégralité des coûts sur nos clients, nous avons choisi de renforcer davantage notre position sur le marché", a déclaré la PDG Helena Helmersson dans un communiqué.

L'année dernière, H&M a lancé une campagne de réduction des coûts de 2 milliards de couronnes par an, les économies réalisées grâce aux licenciements et autres mesures devant commencer à se manifester à partir du second semestre 2023.

Mais elle a du mal à suivre son grand rival Inditex, dont la marque phare Zara a augmenté ses prix de manière agressive l'année dernière sans pour autant rebuter les acheteurs.

Zara a surpassé ses rivaux en vendant des vêtements plus chers et en attirant des clients qui auraient autrement dépensé de l'argent dans des magasins de luxe.

La société britannique Superdry a réduit vendredi ses prévisions de bénéfices pour cette année en raison de la sous-performance de son activité de vente en gros.

Plus tôt cette semaine, le détaillant de vêtements Primark a averti que les vents contraires économiques pourraient réduire les dépenses des consommateurs cette année.

À l'autre extrémité du marché, les ventes organiques du plus grand groupe de luxe au monde ont augmenté de 9 %, un ralentissement par rapport aux 20 % enregistrés au cours des neuf premiers mois de l'année.

Cela s'explique par le coup porté en Chine par les fermetures et la sortie de la politique du zéro COVID, qui a suscité une poussée d'infections dans la deuxième plus grande économie du monde.

Les autorités de Pékin ont assoupli les mesures de restriction des déplacements en décembre, causant des problèmes dans les entrepôts, les magasins et les réseaux de distribution de LVMH, bien que la société ait déclaré que la situation s'était nettement améliorée depuis le début de l'année.

"Tout le monde était malade, c'est aussi simple que cela", a déclaré le directeur financier de LVMH, Jean-Jacques Guiony.

Société cotée la plus précieuse d'Europe, LVMH possède des dizaines de marques haut de gamme, dont les maisons de couture Louis Vuitton et Dior.

La déception quant à l'impact des perturbations en Chine sur ses marges a provoqué un bref arrêt de la hausse record de l'action LVMH vendredi.

L'industrie du luxe devrait néanmoins être l'un des plus grands gagnants de l'assouplissement des restrictions qui ont tenu les acheteurs à l'écart des magasins en Chine pendant des mois.

De même, Salvatore Ferragamo a imputé un ralentissement au quatrième trimestre aux restrictions du COVID en Chine, alors que le groupe italien de produits de luxe a fait état d'une hausse de 5,7 % de ses ventes à taux de change constant l'année dernière.

En revanche, le fabricant français de spiritueux Remy Cointreau a affiché une baisse moins importante que prévu de ses ventes au troisième trimestre, les fortes expéditions vers la Chine à l'approche du Nouvel An lunaire ayant partiellement compensé la baisse de la consommation de cognac aux États-Unis.

Cela fait écho aux commentaires du plus grand fabricant de spiritueux au monde, Diageo, qui a signalé jeudi que la forte demande pour ses boissons, alors que les gens préparaient des cocktails à la maison pendant la fermeture du COVID-19, pourrait ralentir dans certaines parties du monde, notamment en Amérique du Nord.