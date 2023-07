La société indienne United Spirits, qui vend la marque de vodka Smirnoff et la marque de whisky Black Dog, a annoncé jeudi une hausse de plus de 22 % de son bénéfice au premier trimestre, la baisse des coûts ayant été supérieure au ralentissement de la demande et les ventes de son segment haut de gamme ayant progressé.

Le bénéfice de l'entreprise basée à Bengaluru a atteint 2,38 milliards de roupies indiennes (29,05 millions de dollars) au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 juin, contre 1,95 milliard de roupies il y a un an.

Les dépenses totales ont diminué d'environ 26 % pour atteindre 49,97 milliards de roupies, grâce à une baisse de 25 % des coûts des matières premières et à une diminution de 33 % des dépenses liées aux droits d'accise.

La baisse des dépenses a été supérieure à celle des recettes d'exploitation, qui ont chuté de 23 % pour atteindre 53,13 milliards de roupies, la société ayant constaté un ralentissement de la demande pour ses marques de boissons alcoolisées telles que McDowell's No. 1, Vat 69 et Royal Challenger.

United Spirits, qui, en mai, s'attendait à ce que la demande de consommation reste stable en raison du rebond de l'activité sociale, a vu son chiffre d'affaires baisser pour le troisième trimestre consécutif.

Hina Nagarajan, PDG et directrice générale, a déclaré dans un communiqué qu'en dépit de la persistance des pressions inflationnistes, l'entreprise se concentrait sur la croissance du segment "Prestige et supérieur".

Les ventes nettes rebasées de la société appartenant à Diageo PLC ont augmenté de 17,4 %, a déclaré la société, aidée par les vents contraires de la premiumisation.

Les ventes du segment "Prestige et supérieur", qui regroupe des marques telles que Johnnie Walker, Signature et Antiquity, ont augmenté de 21,2 %.

Le segment "Popular", qui représentait 10,4 % des ventes nettes au premier trimestre, n'a progressé que de 0,9 %.

(1 $ = 81,9342 roupies indiennes) (Reportage de Hritam Mukherjee à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman)