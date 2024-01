East African Breweries (EABL), l'unité kenyane de Diageo Plc, a rejeté vendredi un rapport de presse selon lequel sa société mère souhaite vendre la marque de bière Tusker dans le cadre de réductions plus importantes.

Le mois dernier, le média américain Axios a rapporté que Diageo cherchait à vendre Tusker ainsi que d'autres marques de bière, dont Smithwick's, Kilkenny et Harp Lager, basées en Irlande, estimant qu'elles pesaient sur les marges du reste de l'entreprise.

Mais dans une interview accordée à Reuters, Jane Karuku, PDG d'EABL, a nié que la marque serait vendue. "Il s'agit là de spéculations du marché", a-t-elle déclaré, refusant de faire d'autres commentaires.

Diageo n'a pas commenté dans l'immédiat les autres marques dont la vente aurait été envisagée.

EABL, qui est le leader du marché au Kenya, notamment avec des marques de whisky comme Johnnie Walker, a enregistré une croissance de la valeur des ventes nettes pour le premier semestre jusqu'à la fin du mois de décembre.

Mais ses marges ont été comprimées par l'augmentation des coûts de production et de financement, suite à l'affaiblissement du shilling kenyan, la monnaie de son plus grand marché, et à la hausse des taux d'intérêt.

EABL se concentrera sur l'amélioration des marges au cours du second semestre afin d'atténuer les performances de l'entreprise, a déclaré Karuku. (Reportage de Duncan Miriri ; Rédaction de Jan Harvey)