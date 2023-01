La valeur du jour en Europe - Diageo recule en Bourse du fait de sa performance décevante aux Etats-Unis

Le numéro un mondial des spiritueux, Diageo recule de près de 7% à 3429 pence à la Bourse de Londres en raison de ventes décevantes en Amérique du Nord. Le concurrent de Pernod Ricard a publié un chiffre d'affaires net de 9,4 milliards de livres sterling, en croissance de 18,4 % sur le semestre (clos le 31 décembre 2022). Le chiffre d'affaires organique a progressé de 9,4%, en enregistrant une croissance dans toutes les régions. Les analystes sont déçus par la croissance interne de seulement 3% en Amérique du nord, soit près de deux fois moins qu'attendu.



Jefferies explique qu'elle se normalise alors que les effets de la pandémie s'atténuent.



En outre, Diageo a enregistré un bénéfice opérationnel semestriel de 3,2 milliards de livres, en hausse de 15,2%, alors que sa marge opérationnelle a diminué de 92 points de base à 33,6%. La croissance organique a été plus que compensée par des éléments opérationnels exceptionnels et des effets de change.



Le résultat opérationnel organique a en revanche progressé de 9,7 % et la marge opérationnelle organique a progressé de 9 points de base.



" Les augmentations de prix et les gains de productivité en matière d'approvisionnement ont plus que compensé l'impact de l'inflation des coûts absolus sur la marge brute ", signale le groupe.



Quant à ses perspectives, la société britannique a maintenu ses prévisions de croissance annuelle des revenus de 5 à 7% et de 6% à 9% du bénéfice opérationnel au cours des trois prochaines années (sur une base organique). Elle n'a pas communiqué en revanche sur ses " guidances " pour l'année en cours.