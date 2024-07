(Reprend l'article de jeudi sans changement)

* Le PDG de Diageo India est convoqué par la police vendredi -notice

* L'enquête est liée à des rabais sur l'alcool accordés à des agences gouvernementales -source

* Diageo India est répertoriée sous le nom de United Spirits en Inde

* Diageo India déclare qu'elle coopérera à l'enquête

NEW DELHI, 25 juillet (Reuters) - Le PDG de la branche indienne de Diageo a été convoqué par la police anticorruption de New Delhi qui enquête sur des pratiques de facturation et de remise impliquant des agences gouvernementales gérant des magasins de vente au détail d'alcool entre 2017 et 2020, selon une source et un avis de la police vu par Reuters.

Hina Nagarajan, PDG de United Spirits, a été invitée à se présenter devant la police vendredi et à fournir plusieurs documents relatifs aux ventes de l'entreprise, selon un avis confidentiel de la police du 4 juillet adressé au PDG et consulté par Reuters.

"Vous êtes prié de vous présenter en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant de la société (...) pour participer à l'enquête", indique l'avis.

M. Nagarajan, qui est également membre du comité exécutif mondial de Diageo, propriétaire majoritaire de United Spirits, n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Diageo détient environ 56 % de United Spirits, également connue sous le nom de Diageo India.

Un porte-parole de Diageo India a confirmé avoir reçu l'avis de la police de Delhi et a déclaré que la société coopérerait pleinement et était "en train de fournir les informations demandées".

"Nous sommes en train d'envoyer un représentant autorisé, comme le demande l'avis", a ajouté le porte-parole, précisant que la société ne pouvait pas faire d'autres commentaires car l'enquête était en cours.

Une source de l'industrie des boissons alcoolisées ayant une connaissance directe de l'affaire a déclaré que l'enquête de Delhi portait sur la manière dont des sociétés telles que Diageo India fournissaient des boissons alcoolisées aux agences gouvernementales qui géraient des magasins de détail, et sur la manière dont ces agences proposaient parfois des paiements anticipés aux fournisseurs qui offraient des remises.

La police cherche à savoir s'il y a eu des malversations dans ce processus et a appelé le PDG de United Spirits à témoigner, a ajouté la source.

La notification de la police du 4 juillet demandait à Nagarajan d'expliquer "si la remise accordée aux corporations (agences gouvernementales) était conforme à la politique en matière d'accises", comme le montre le document.

La police municipale de Delhi et le bureau du ministre en chef n'ont pas répondu aux questions de Reuters. Une source policière de haut rang a déclaré que l'enquête était en cours.

La capitale indienne reste un marché important pour les marques de spiritueux haut de gamme en raison de l'attrait qu'elle exerce sur les touristes.

Euromonitor estime que Diageo, le plus grand fabricant de spiritueux au monde, qui vend le scotch whisky Johnnie Walker, est également le plus important en Inde, avec une part de marché de 19 % en volume sur un marché de 35 milliards de dollars. Il est en concurrence avec Pernod Ricard, bien que la société française n'ait pas été en mesure, depuis fin 2020, de vendre de l'alcool à New Delhi - qui représentait 5 % de ses ventes en Inde - après que les autorités ont rejeté sa tentative d'obtenir une licence.

L'avis de police en neuf points du 4 juillet demandait également à United Spirits des détails sur les factures concernant les ventes et les paiements reçus des agences de la ville de Delhi entre avril 2017 et mars 2020, ainsi que le nom de l'employé de l'entreprise qui a perçu les paiements.

La police a également demandé à l'entreprise des relevés bancaires pour cette période, indique le document.