Le PDG de Diageo, Ivan Menezes, est décédé des suites d'une brève maladie

(Alliance News) - Diageo PLC a annoncé mercredi le décès du directeur général Ivan Menezes, des suites d'une brève maladie.

Menezes devait prendre sa retraite à la fin du mois, et Debra Crew, directrice de l'exploitation, devait prendre la barre à partir de juillet. Cependant, lundi, le brasseur londonien, qui possède des marques telles que Guinness et Baileys, a déclaré qu'il avait promu Mme Crew au poste de PDG par intérim, car Menezes avait subi une intervention chirurgicale d'urgence pour des problèmes de santé, notamment un ulcère à l'estomac.

M. Menenez a rejoint Diageo lors de sa création en 1997, est devenu directeur exécutif et membre du conseil d'administration en juillet 2012 et a occupé le poste de PDG à partir de juillet 2013.

Javier Ferran, président de Diageo, a déclaré : "Ivan était là lors de la création de Diageo : "Ivan était présent lors de la création de Diageo et, en 25 ans, il a fait de Diageo l'une des entreprises de consommation les plus performantes, les plus fiables et les plus respectées. J'ai pu constater de visu son engagement indéfectible à l'égard de nos collaborateurs et de la création d'une culture permettant à chacun de s'épanouir. Il a investi son temps et son énergie dans les personnes à tous les niveaux de l'entreprise et a su déceler des potentiels que d'autres auraient pu négliger. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il était aimé de nos employés, anciens et actuels.

