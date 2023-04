Le Premier ministre britannique donne le coup d'envoi d'une conférence d'entreprises axée sur la croissance économique du Royaume-Uni

(Alliance News) - Le Premier ministre britannique va donner le coup d'envoi d'une conférence visant à accroître les possibilités offertes au secteur privé pour stimuler la croissance économique.

L'événement Business Connect, qui se tiendra lundi, réunira des chefs d'entreprise et des investisseurs avec des ministres du gouvernement pour des "discussions directes et approfondies", selon Downing Street.

No 10 a déclaré que le rassemblement à Londres de 200 chefs d'entreprise parmi les plus en vue du Royaume-Uni visait à reconnaître que le gouvernement britannique ne pouvait pas réaliser seul ses priorités économiques.

Les secteurs dits de croissance qui devraient être représentés à la conférence comprennent la technologie, les sciences de la vie et l'industrie manufacturière de pointe.

Rishi Sunak a déclaré : "Je travaille chaque jour sur nos cinq priorités : réduire de moitié l'inflation, faire croître l'économie, réduire la dette, diminuer les listes d'attente et arrêter les bateaux.

"Business Connect offre une nouvelle occasion fantastique de montrer comment nous faisons croître l'économie.

"Nous réunissons certaines des plus grandes entreprises et certains des plus grands investisseurs du Royaume-Uni pour un dialogue constructif - et je suis un premier ministre passionné par la collaboration avec les entreprises afin de débloquer des opportunités et des progrès.

"Depuis mon entrée en fonction, j'ai parlé à plus de 1 000 chefs d'entreprise, car ce sont eux qui innovent et changent les choses, qui sont au cœur de notre économie, qui soutiennent l'emploi, qui attirent les investissements et qui stimulent la croissance.

"Le Royaume-Uni peut être fier de ses références en matière d'entreprises. Grâce à la création de 162 licornes technologiques, à une réglementation plus intelligente et à des universités de premier plan, nous disposons des bons ingrédients pour redoubler d'efforts dans la croissance de l'économie".

Lors de son premier événement LinkedIn Live, lundi, le premier ministre répondra à diverses questions posées par des entrepreneurs, des dirigeants de petites et moyennes entreprises, des innovateurs et des jeunes.

Dans le cadre de ses projets visant à créer une économie plus innovante, No 10 a indiqué que le premier ministre dévoilerait une nouvelle catégorie "Innovation" lors des Great British Entrepreneur Awards (prix de l'entrepreneur britannique) lundi soir.

Ce nouveau prix, qui sera décerné par le chancelier Jeremy Hunt, récompensera les idées brillantes et novatrices qui débouchent sur de nouveaux produits et services susceptibles de stimuler l'économie britannique, a déclaré Downing Street.

Au début de l'année, M. Sunak a créé le ministère de la science, de l'innovation et de la technologie dans le cadre d'un remaniement de Whitehall.

M. Hunt a déclaré : "Il est absolument vital que nous écoutions les leaders de l'industrie, les innovateurs et les perturbateurs, et que nous travaillions avec eux, alors que nous mettons en œuvre notre priorité, à savoir la croissance de l'économie.

Les dirigeants du grossiste en alcool Diageo PLC, de la banque Barclays PLC et du détaillant Currys PLC ont salué l'initiative Business Connect.

No 10 a déclaré que la conférence faisait suite à la création de 11 000 emplois grâce aux investissements étrangers depuis le mois d'octobre.

Mais les travaillistes ont accusé les conservateurs de mauvaise gestion économique, arguant que l'absence de stratégie industrielle du gouvernement britannique signifiait qu'il n'y avait pas eu de soutien aux entreprises en raison de l'inflation galopante.

Il a rappelé les prévisions d'avril du Fonds monétaire international (FMI) selon lesquelles le Royaume-Uni connaîtrait une inflation moyenne de 7 % en 2023 et de 3 % en 2024, ce qui signifierait une hausse continue des prix pour les consommateurs.

Selon l'analyse du parti, l'augmentation prévue de 10 % sur deux ans en Grande-Bretagne serait plus élevée que la moyenne de 7 % du Groupe des Sept du FMI.

Les responsables du parti affirment que l'inflation finira par coûter aux ménages près de 1 500 livres sterling par an, étant donné que l'Office des statistiques nationales a enregistré les dépenses hebdomadaires moyennes des ménages à 482 livres sterling en 2020.

Le secrétaire général fantôme au Trésor, Pat McFadden, a déclaré : "Après 13 ans, la tendance à l'inflation s'est inversée : "Après 13 ans, l'échec économique des conservateurs se poursuit.

"Les familles britanniques sont plus durement touchées par la hausse des prix que de nombreuses économies comparables.

"D'autres pays ont dû faire face à Covid et aux conséquences de la guerre en Ukraine, et pourtant c'est la Grande-Bretagne des conservateurs qui se trouve en tête du classement des principales économies industrielles en matière de croissance de l'inflation.

Au début du mois, les économistes du FMI ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l'économie britannique croisse plus lentement que les autres pays développés du G7, avec une contraction de 0,3 % cette année avant de rebondir pour atteindre une croissance de 1 % l'année prochaine.

Par Patrick Daly, correspondant politique de l'AP

source : PA

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.