La Chine a lancé une enquête antidumping sur le brandy importé de l'Union européenne, une mesure qui semble viser principalement la France.

Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur les importations de brandy en Chine et sur les entreprises européennes exposées au marché.

LE GOÛT DE LA CHINE POUR LE BRANDY

La Chine a importé pour 1,57 milliard de dollars de spiritueux issus de la distillation du vin de raisin entre 2023 et novembre. La France représente 99,8 % de toutes les exportations de brandy de l'UE, selon les données des douanes chinoises.

En 2022, le brandy représentait la plus grande partie des spiritueux importés en Chine, avec 37,5 millions de litres, selon un rapport de Daxue Consulting.

La Chine compte une douzaine de producteurs locaux de brandy, la plupart à petite échelle. Le plus grand producteur national est Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd, qui fabrique le brandy Koya.

ENTREPRISES EXPOSÉES

Remy Cointreau

Le fabricant français de spiritueux, qui produit le cognac Remy Martin, a réalisé 30 % de son chiffre d'affaires groupe, soit 464,6 millions d'euros (507,1 millions de dollars), en Chine au cours de l'exercice 2022/2023.

Pernod Ricard

La Chine a représenté environ 10 %, soit 1,21 milliard d'euros, des ventes du groupe Pernod Ricard en 2022/2023. Les marques de cognac comme Martell représentent la majeure partie des ventes de Pernod dans le pays, qui vend également du whisky.

Diageo

La Chine représente 3 %, soit 513,4 millions de livres (650,8 millions de dollars), des ventes de Diageo en 2023. Les analystes de Jefferies ont déclaré que le fabricant du whisky Johnnie Walker n'a pas d'exposition directe au cognac chinois, mais ils ont estimé une exposition indirecte de 2 à 3 % du revenu net grâce à sa participation dans une coentreprise avec le géant du luxe LVMH.

Campari

Le mois dernier, le groupe italien de spiritueux a accepté d'acheter la marque française de cognac Courvoisier, dans le but d'étendre sa présence en Chine, qui représente environ 9 % des revenus de Courvoisier. La transaction devrait être finalisée cette année. (1 $ = 0,9162 euro) (1 $ = 0,7889 livre) (Compilé par Michal Aleksandrowicz et Dagmarah Mackos à Gdansk, édité par Milla Nissi)