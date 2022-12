Les grèves au Royaume-Uni se poursuivent ; AstraZeneca obtient des autorisations au Japon

(Alliance News) - Les actions à Londres devraient ouvrir en hausse mercredi, les marchés britanniques ayant repris leurs activités après la pause de Noël.

Les marchés financiers en France, en Allemagne et aux États-Unis avaient repris leurs activités mardi.

Le CAC 40 à Paris a terminé en hausse de 0,7% mardi, tandis que le DAX 40 à Francfort a augmenté de 0,4%. Wall street a clôturé en demi-teinte.

La tempête monstrueuse qui a tué des dizaines de personnes aux États-Unis pendant le week-end de Noël a continué à infliger des souffrances à l'État de New York et aux voyageurs aériens dans tout le pays mardi, alors que des histoires de familles piégées pendant des jours pendant le "blizzard du siècle" sont apparues.

Les États-Unis envisagent d'imposer des restrictions d'entrée aux voyageurs en provenance de Chine, ont déclaré des responsables américains, après que Pékin ait considérablement assoupli les mesures de confinement drastiques ce mois-ci.

Les infections ont grimpé en flèche à travers la Chine alors que les piliers clés de sa politique de confinement ont été démantelés, ce qui a incité les responsables américains à exprimer leur inquiétude quant à la possibilité que de nouvelles variantes soient libérées.

Voici ce que vous devez savoir avant l'ouverture du marché de Londres :

MARCHÉS

FTSE 100 : appelé en hausse de 32,49 points, soit 0,4%, à 7 505,50

Hang Seng : en hausse de 1,4% à 19.874,81

Nikkei 225 : a clôturé en baisse de 0,4% à 26 340,50

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,3% à 7 086,40

DJIA : clôture en hausse de 37,63 points, 0,1%, à 33 241,56

S&P 500 : clôture en baisse de 0,4% à 3 829,25

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 1,4% à 10 353,23

EUR : plus haut à USD1.0652 (USD1.0641)

GBP : plus haut à USD1.2045 (USD1.2027)

USD : plus haut à JPY133.87 (JPY133.54)

Or : baisse à 1 809,62 USD l'once (1 812,04 USD)

(Brent) : baisse à 84,43 USD le baril (84,89 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de mercredi restent à venir :

10:00 EST US Enquête sur l'activité commerciale de la Fed de Richmond

16:30 EST US Bulletin statistique hebdomadaire API

08:55 EST US Indice des ventes au détail Johnson Redbook

10:00 EST US Indice des ventes de maisons en attente

On s'attend à ce que les chemins de fer britanniques soient à nouveau perturbés mercredi, alors que de nombreux navetteurs retournent au travail après les vacances de Noël, en raison de la poursuite de l'action syndicale des cheminots. Les membres de l'Association du personnel salarié des transports de Great Western Railway débrayeront de midi à 11h59 le jeudi, et de West Midlands Trains pendant 24 heures de midi à la même heure le jeudi. Pendant ce temps, les syndicats cherchent des moyens d'organiser d'autres grèves en divisant les bulletins de vote par titres de poste plutôt que d'organiser un seul vote, selon les rapports. Cette décision intervient après une journée de chaos dans les transports, malgré la fin de la grève du Rail, Maritime and Transport Workers' Union, avec des foules de personnes attendant dans les principales gares de Londres et de nombreux voyages retardés en raison de la remise tardive des travaux d'ingénierie.

Le taoiseach irlandais a déclaré qu'il n'était "pas accroché" à l'introduction d'une tranche d'imposition de 30 % pour aider les revenus moyens en difficulté. Leo Varadkar a déclaré qu'il était "déterminé" à apporter des changements politiques pour que les personnes puissent gagner jusqu'à 50 000 euros par an sans avoir à payer le taux le plus élevé de l'impôt sur le revenu. Il a ajouté que le Cabinet devra décider si cela passe par une augmentation du seuil du taux standard ou par l'introduction d'un taux d'imposition intermédiaire de 30 %. Varadkar a proposé l'introduction d'une nouvelle tranche d'imposition à taux intermédiaire en mars dernier comme moyen d'aider les personnes à revenu moyen.

Le président américain Joe Biden est parti mardi pour les îles Vierges américaines, troquant une tempête de neige meurtrière pour des vacances dans les Caraïbes et une résolution attendue pour la nouvelle année de se représenter en 2024. Il a été critiqué par les animateurs de Fox News matinaux pour être "prêt à aller s'amuser" pendant que les Américains affrontent le blizzard. Cependant, Biden s'est rendu sur l'île de Sainte-Croix avec une année 2022 réussie derrière lui et un élan pour qu'il déclare, à l'âge sans précédent de 80 ans, qu'il veut encore quatre ans à la Maison-Blanche. Ce qui sera décidé dans les Caraïbes restera dans un premier temps un secret bien gardé. Toutefois, le chef de cabinet Ron Klain affirme que l'annonce n'est qu'une question de temps. "Le président prendra cette décision, je pense, peu après les vacances", a déclaré Klain ce mois-ci. "Je m'attends à ce que la décision soit de le faire".

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

Goldman Sachs abaisse l'objectif de cours de Diageo à 4 700 (4 800) pence - 'acheter'.

Barclays relève l'objectif de cours de Drax à 1.100 (1.000) pence - "surpondération".

ENTREPRISES - FTSE 100

Le mineur Fresnillo a confirmé que les tests finaux des systèmes de distribution et de contrôle de l'énergie en aval du projet Juanicipio au Mexique sont désormais terminés. Ceci met fin aux tests supplémentaires demandés par la compagnie d'électricité publique mexicaine, CFE. En conséquence, Fresnillo a déclaré que l'ensemble du système a été mis sous tension et que la mise en service du projet a officiellement commencé. Elle a ajouté que la montée en puissance sera désormais menée "à un rythme soutenu", l'objectif étant d'atteindre la pleine capacité nominale au deuxième trimestre 2023. "Une fois la mise en service terminée, le minerai sera traité à l'usine de Juanicipio et pourrait également continuer à être traité dans nos exploitations voisines de Saucito et Fresnillo si nécessaire", a déclaré la société.

La société pharmaceutique AstraZeneca a annoncé l'approbation d'un certain nombre de traitements au Japon. Elle a déclaré que ses immunothérapies Imfinxi et Imjudo ont été approuvées au Japon pour le cancer avancé du foie, des voies biliaires et du poumon, tandis que son inhibiteur sélectif de la tyrosine kinase de Bruton, Calquence, a été approuvé dans le pays pour le traitement des adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique n'ayant jamais été traités. AstraZeneca a déclaré que les approbations étaient basées sur des essais cliniques positifs.

ENTREPRISES - FTSE 250

IMI a finalisé son acquisition du fabricant de commandes thermostatiques intelligentes Heatmiser UK. L'acquisition a été annoncée pour la première fois au début du mois de novembre pour une valeur d'entreprise de 110 millions de GBP. IMI a ajouté à l'époque qu'un montant supplémentaire de 8 millions de GBP pourrait être versé en fonction des résultats financiers futurs de Heatmiser. Heatmiser fera partie d'IMI Hydronic. Le directeur général Roy Twite a déclaré : "Avec l'expertise d'Heatmiser dans les contrôles connectés, nous avons créé une opportunité significative pour accélérer notre croissance dans les bâtiments intelligents."

AUTRES ENTREPRISES

Impact Healthcare REIT a déclaré qu'il a accepté d'augmenter la taille de sa facilité de crédit renouvelable existante avec la Clydesdale Bank, qui fait commerce de Virgin Money. L'investisseur en immobilier de santé a également accepté une extension de la durée et une réduction de la marge de la facilité. La facilité révisée a été portée de 25 millions de GBP à 50 millions de GBP et l'échéance est prolongée de mars 2024 à décembre 2029. La facilité révisée présente une marge améliorée de 200 points de base par rapport à la moyenne de l'indice au jour le jour en livres sterling, contre 225 points de base pour la facilité initiale. Cela porte le total des facilités de crédit du groupe à 241 millions de GBP, contre 216 millions de GBP.

