Le géant des spiritueux Diageo constate des retards dans l'expédition de certains de ses produits en raison d'attaques sur des navires en mer Rouge, et met en place des plans d'urgence, a déclaré mardi la directrice financière Lavanya Chandrashekar.

Les attaques menées par les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, sur la voie maritime cruciale de la mer Rouge ont, ces derniers mois, gravement perturbé le transport maritime dans le canal de Suez, la voie maritime la plus courte entre l'Asie et l'Europe.

Diageo, le premier fabricant mondial de spiritueux, expédie dans le monde entier des produits tels que le whisky Johnnie Walker, qui ne peut être fabriqué qu'en Écosse, et la tequila, fabriquée au Mexique.

M. Chandrashekar a déclaré à Reuters que les expéditions de produits tels que le scotch vers l'Asie subissaient des retards, les navires se déroutant pour éviter la mer Rouge.

Elle n'a pas précisé si cela aurait un impact sur les perspectives de l'entreprise pour cette année, mais a indiqué que Diageo disposait déjà de stocks supplémentaires dans différentes régions, avec un centre en Chine, par exemple, qui conserve des stocks pour servir de tampon en cas d'urgence pour les marchés asiatiques.

"Nous vivons dans un monde instable et même s'il ne s'agit pas d'incidents géopolitiques, les choses peuvent mal tourner", a-t-elle déclaré, ajoutant que Diageo avait investi pour s'assurer de pouvoir réagir dans un tel scénario.

L'entreprise réévalue ses niveaux de stocks de sécurité à la suite des perturbations en mer Rouge et prévoit de conserver un plus grand nombre de jours de stocks là où c'est nécessaire, a-t-elle poursuivi.

Diageo a déjà déclaré que le commerce sur certains marchés du Moyen-Orient avait effectivement cessé à la suite de l'attaque du Hamas contre Israël en octobre et du conflit qui s'en est suivi.

M. Chandrashekar et la directrice générale Debra Crew ont déclaré mardi que les distributeurs de certains marchés de la région avaient pratiquement cessé de passer des commandes à la suite de l'attaque. La situation est "loin d'être normale", a ajouté Mme Crew.

M. Chandrashekar a précisé que l'impact le plus important se situait au Liban, un autre marché important pour le scotch, où les gens sortaient moins pour socialiser et faire la fête. D'une manière plus générale, le conflit a affecté le sentiment dans toute la région, a-t-elle ajouté. (Reportage d'Emma Rumney ; Rédaction de Jan Harvey)