(Alliance News) - Diageo PLC a augmenté mardi son dividende annuel, les ventes et les bénéfices ayant progressé grâce à l'augmentation des prix de l'alcool, malgré une baisse des volumes vendus.

Diageo est un brasseur et un distillateur basé à Londres, dont les marques comprennent Baileys, Tanqueray, Johnnie Walker, Smirnoff et Captain Morgan.

Au cours de l'exercice clos le 30 juin, les ventes ont augmenté de 4,8 % en glissement annuel, passant de 22,45 milliards de livres sterling à 23,52 milliards de livres sterling. Les ventes nettes ont augmenté de 11 %, passant de 15,45 milliards de livres sterling à 17,11 milliards de livres sterling, soit 6 % sur une base organique.

Diageo a déclaré que les ventes nettes ont connu une croissance à deux chiffres pour le scotch, la tequila et la Guinness stout sur une base organique, ses marques premium-plus contribuant à 57 % de la croissance organique totale des ventes nettes.

Les volumes ont toutefois diminué de 7,5 %, passant de 263 millions d'unités équivalentes à 243,4 millions, ou de 1 % sur une base organique.

"Nous avons enregistré une forte croissance dans quatre de nos cinq régions, l'Europe et l'Asie-Pacifique affichant une croissance à deux chiffres. L'Amérique du Nord a enregistré des performances stables, l'industrie américaine des spiritueux continuant à se normaliser après la pandémie, et nous avons dépassé des comparateurs solides, en particulier au second semestre [de l'exercice 2023]", a déclaré Debra Crew, directrice générale de la société.

Le chiffre d'affaires net aux États-Unis - où la société cotée à Londres réalise environ 40 % de son chiffre d'affaires et près de 50 % de ses bénéfices - a augmenté de 11 %, bien que cela soit principalement dû à l'impact favorable de la force du dollar américain. La baisse des volumes aux États-Unis a été compensée par une forte croissance des prix et des mélanges, et la région a détenu une part de l'ensemble des boissons alcoolisées.

Dans l'ensemble du groupe, le bénéfice avant impôt a augmenté de 8,0 %, passant de 4,39 milliards de livres sterling à 4,74 milliards de livres sterling.

"Nous avons augmenté la marge d'exploitation organique de 15 points de base dans un environnement de coûts difficile, tout en continuant à investir dans l'entreprise. Ces résultats démontrent la capacité de Diageo à réaliser des performances durables, même dans des environnements macroéconomiques difficiles", a déclaré le PDG Crew.

Diageo recommande un dividende intérimaire de 49,17 pence, ce qui porte le total annuel à 80,00 pence, soit une augmentation de 5,0 % par rapport au dividende total de 76,18 pence.

Elle maintient ses prévisions à moyen terme d'une croissance organique constante des ventes nettes entre 5 % et 7 %, et d'une croissance organique durable du bénéfice d'exploitation dans la fourchette de 6 % à 9 %.

"En ce qui concerne [l'exercice 2024], je m'attends à ce que les défis liés à l'environnement opérationnel persistent, avec une pression continue sur les coûts et une incertitude géopolitique et macroéconomique persistante", a poursuivi M. Crew.

Les actions de Diageo étaient en hausse de 1,2 % à 3 439,00 pence chacune à Londres mardi matin.

