L'été est l'occasion idéale pour se retrouver entre amis et en famille autour d'un repas et d'un verre. Alors que les occasions sociales continuent d'évoluer et que les gens choisissent d'être plus attentifs à ce qu'ils boivent et à la manière dont ils le font, Diageo a conçu le nouveau livre de recettes de cocktails « servez et sirotez », un guide gratuit et téléchargeable pour les amateurs de cocktails et les mixologues en herbe qui souhaitent organiser des réceptions parfaites et de manière responsable.

Avec « servez et sirotez », Diageo propose une sélection de recettes classiques en version traditionnelle, à faible teneur en alcool ou sans alcool, afin de soutenir les Canadiens dans leurs choix pour n'importe quelle occasion sociale. En plus des recettes, le livre comprend des conseils sur les principes de base de la préparation des cocktails - comme les verres, la glace et les sirops - ainsi qu'un guide pratique sur la façon d'être un hôte responsable qui aide à élever les boissons ordinaires au rang d'expériences extraordinaires.

« Ce qui était autrefois considéré comme une tendance avec les cocktails sans alcool ou à faible teneur en alcool est désormais clairement là pour durer. Cela se reflète dans le livre de cocktails ‘servez et sirotez’, qui nous donne l'occasion d'organiser des événements créatifs, inclusifs et responsables", a déclaré Ana Fitzgibbons, Directrice, Société chez Diageo. « Chez Diageo, nous sommes très enthousiastes devant ces possibilités et nous nous engageons à réinventer la culture du cocktail pour offrir plus d'options tout en faisant la promotion d’une consommation responsable. »

Voici quelques-uns des conseils inclus dans le livre de recettes pour encourager l’organisation de réceptions responsables et la modération pendant la saison estivale (et toutes les autres) :

Remplacer les alcools de cocktails par des alternatives sans alcool ou réduire la quantité de l’alcool principal pour obtenir une version à faible teneur en alcool d'un cocktail traditionnel.

Proposez toujours de l'eau ou des boissons non alcoolisées pour aider les invités à espacer leurs boissons et à s'hydrater.

Proposez aux invités de nombreuses options alimentaires - c'est une excellente façon de faire preuve d'hospitalité, et la nourriture est essentielle pour ralentir l'absorption d'alcool pour ceux qui choisissent de boire.

En tant qu'hôte, veillez à proposer des activités qui ne sont pas centrées sur l'alcool, comme le karaoké ou les jeux de société - ou mettez les gens au défi de répondre au quiz DRINKiQ pour voir qui peut détruire le plus de mythes sur les effets de l'alcool sur le corps.

Diageo s'engage à changer la façon dont le monde boit pour le mieux en faisant la promotion de la modération et en s'attaquant à l'usage nocif de l'alcool. Il s'agit d'un pilier essentiel du plan de développement durable décennal de Diageo, Society 2030 : Spirit of Progress, qui comprend l'ambition d'atteindre un milliard de personnes avec des messages de modération d'ici 2030.

