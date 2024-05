DiagnaMed Holdings Corp. est une entreprise canadienne de soins de santé fondée sur l'intelligence artificielle générative. La société se concentre sur le développement et la commercialisation du CERVAI, une plateforme exclusive d'intelligence artificielle (IA) pour la santé du cerveau. CERVAI s'appuie sur une IA générative qui prédit et surveille l'âge du cerveau et fournit des informations et des outils exploitables pour diagnostiquer, prévenir ou améliorer le déclin cognitif pour la santé mentale et les troubles neurodégénératifs. La société développe et commercialise une suite de solutions d'IA générative alimentées par le ChatGPT d'OpenAI pour aider le marché des soins de santé à améliorer les résultats pour les patients, le flux de travail opérationnel et l'efficacité. AI Medical Chatbot est un chatbot médical personnel conçu pour permettre aux gens d'obtenir rapidement des informations médicales personnalisées en fonction de leur état de santé.

Secteur Logiciels