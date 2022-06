DIAGNOS annonce le début du déploiement de ses systèmes de détection des pathologies dans les cliniques médicales de Farmacias Benavides, un membre de Walgreens Boots Alliance

BROSSARD, Québec, 23 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- DIAGNOS inc. (« DIAGNOS », la « Société » ou « nous ») (Bourse de croissance TSX : ADK) (OTCQB : DGNOF), un leader dans le dépistage précoce de problèmes graves de santé grâce à sa technologie d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE, est heureuse d'annoncer le début du déploiement de ses systèmes de détection des pathologies dans les cliniques médicales de Farmacias Benavides, membre de Walgreens Boots Alliance.



« À la suite de la signature de l'entente annoncée en mai entre DIAGNOS et Farmacias Benavides, le travail effectué par notre équipe au Mexique a déjà porté ses fruits puisqu'il a permis la formation de 30 médecins et la réussite de la première série de déploiements de nos systèmes de détection des pathologies dans 7 cliniques médicales », a déclaré M. Guillermo Moreno Robles, vice-président de DIAGNOS. « Alors que nous continuons à travailler avec Farmacias Benavides sur le déploiement de nos systèmes dans leur réseau de plus de 1 100 pharmacies, les résultats obtenus jusqu’à présent nous rendent confiants que les revenus récurrents et constamment croissants qui seront générés dans ce secteur apporteront de solides bénéfices financiers à nos organisations respectives », a conclu M. Moreno Robles.

Dans le cadre de son engagement à aider les familles à améliorer leur qualité de vie, et conformément à sa stratégie de croissance des parts de marché, Farmacias Benavides a pris une position de leader dans le domaine des cliniques médicales adjacentes aux pharmacies en augmentant, à un rythme accéléré, le nombre des emplacements où des médecins effectuent des consultations médicales. En conséquence, la population mexicaine peut désormais accéder à des soins médicaux de première ligne, auprès de leur pharmacie communautaire locale, avec de vrais médecins.

L’avènement des cliniques médicales adjacentes aux pharmacies a été stimulé par la pandémie et par une loi adoptée par les autorités sanitaires mexicaines, permettant l’ouverture de ces cliniques. Selon la COFEPRIS, la Commission gouvernementale chargée de réglementer l’ensemble des sujets liés à la santé au Mexique, plus de 10,6 millions de Mexicains bénéficient désormais chaque mois des avantages de ce nouvel environnement de soins ambulatoires.

M. André Larente, président de DIAGNOS, a mentionné, « Les conditions favorables du marché mexicain et le fait que nos services de dépistage des pathologies soient directement intégrés aux programmes de gestion des maladies chroniques offerts par Farmacias Benavides, contribuent à notre déploiement et permettront une augmentation significative de la popularité de nos services, tout en sensibilisant les gens à propos de l’important amoindrissement de la qualité de vie qui risque de se produire lorsque les examens annuels de la rétine ne sont pas effectués. De plus, puisque nous déployons nos services dans de nombreux points de vente, chacun ouvert de 8h à 22h, sept jours sur sept, nos services de dépistage des pathologies bénéficieront désormais d'une des plus grandes accessibilités au monde ».

À propos de Farmacias Benavides

Farmacias Benavides est le leader du marché de la vente au détail de produits de santé et de bien-être au Mexique. Avec 104 ans d'expérience, Benavides est présent dans plus de 197 villes de 24 états. Benavides possède un réseau de plus de 1 100 pharmacies, de plus de 400 cabinets médicaux et un centre de distribution de haute technologie. La chaîne est exploitée par plus de 8 000 collaborateurs offrant un catalogue de plus de 16 000 produits différents de marques nationales et privées axées sur la santé et le bien-être de ses clients.

À propos de Walgreens Boots Alliance (WBA)

Walgreens Boots Alliance est un leader intégré des soins de santé, de la pharmacie et de la vente au détail au service de millions de clients et de patients chaque jour, avec un héritage de 170 ans au service des communautés. Avec environ 13 000 sites aux États-Unis, en Europe et en Amérique latine, WBA joue un rôle essentiel dans l'écosystème des soins de santé, en distribuant des médicaments, en améliorant l'accès à un large éventail de services de santé, en fournissant des produits de santé et de beauté de haute qualité et en offrant une commodité à tous moments et en tous lieux sur ses plateformes numériques. WBA façonne l'avenir des soins de santé.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil à faible coût utilisé pour le dépistage en temps réel d’un volume élevé de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivant ; Santé Canada, FDA (États-Unis), CE (Europe), COFEPRIS (Mexique), et Saudi FDA (Arabie Saoudite).

