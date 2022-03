Le Réseau de santé CAN et DIAGNOS du Québec annoncent un partenariat pour un programme de dépistage de la rétinopathie diabétique qui change la vie

MONTRÉAL, 15 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Réseau national de santé accessible, coordonné (CAN) est heureux d’annoncer que DIAGNOS, entreprise de soins de la vue de premier plan, est la première organisation du Québec à se joindre au Réseau. Par l’entremise de son partenaire stratégique, Labtician Ophthalmics Inc., entreprise de Toronto dont les clients sont des professionnels de la vue partout au Canada, la solution CARA de DIAGNOS aidera les professionnels de la santé dans leur dépistage quotidien des patients diabétiques en leur permettant de surveiller la santé oculaire, aidant en fin de compte à prévenir la perte de vision chez leurs patients.



La rétinopathie diabétique est la principale cause de cécité, et il a été déterminé que sa détection précoce était la meilleure mesure préventive et solution. Les patients qui ont besoin de ces dépistages critiques se heurtent souvent à des obstacles, ce qui entraîne une non-conformité, des coûts élevés ou un diagnostic raté, pouvant mener à une perte de vision susceptible de changer la vie. En particulier, la solution de DIAGNOS aidera les professionnels à déterminer les patients qui sont en retard pour un dépistage, en veillant à ce que la rétinopathie diabétique soit détectée tôt. Cette technologie de pointe, peu coûteuse et non invasive, fait appel à une simple image caméra de l’œil arrière qui permet de dépister rapidement et efficacement les patients. Les résultats de l’évaluation sont ensuite retournés en quelques minutes, ce qui permet de gagner du temps et d’économiser des coûts de soins de santé.

« DIAGNOS, société cotée en bourse à la Bourse de croissance TSX, est heureuse de faire partie du Réseau de santé CAN », a déclaré André Larente, PDG de DIAGNOS. « Notre solution de dépistage des patients diabétiques utilise l’intelligence artificielle. L’application CARA est approuvée par Santé Canada et est utilisée aujourd’hui dans les hôpitaux et les cliniques de soins primaires. Ce nouveau programme de dépistage local permettra à tous les patients du Canada d’avoir accès à un examen médical rapide et peu coûteux. »

Financé par le gouvernement du Canada, le Réseau de santé CAN collabore avec les fournisseurs de soins de santé pour cerner leurs plus grands défis et les jumeler à des solutions technologiques canadiennes. Ce modèle de marché intégré permet aux innovateurs canadiens d’accéder au marché des soins de santé et de valider rapidement et de mettre à l’échelle leur solution partout au pays et à l’échelle internationale.

« Le Réseau de santé CAN a mis l’accent sur l’accès au marché québécois afin d’assurer une portée véritablement nationale et la prospérité économique pour l’ensemble du Canada. L’ajout de DIAGNOS et de Labtician au réseau est une autre étape importante pour veiller à ce que tous les Canadiens aient accès aux meilleures technologies de soins de santé novatrices d’ici », a déclaré Dante Morra, président du Réseau de santé CAN.

« Nous sommes heureux de travailler avec le Réseau de santé CAN et DIAGNOS, entreprise canadienne établie au Québec, pour répondre aux besoins croissants en matière de surveillance des patients diabétiques », a expliqué Polydor Strouthos, président de Labticien. « Depuis plus de 60 ans, nous lançons des produits, des solutions et des ressources de soins de la vue novateurs pour les professionnels de la vue et leurs patients sur le marché canadien. Grâce à notre vaste réseau, nous commercialisons nos produits de haute qualité à valeur ajoutée ainsi que ceux de nos entreprises partenaires avant-gardistes au Canada et dans le monde entier. Nous aidons les entreprises à surmonter les complexités et les nuances des marchés canadiens et internationaux, depuis l’aide préalable au lancement et l’obtention de l’approbation réglementaire jusqu’à l’obtention de canaux de commercialisation et de distribution. »

DIAGNOS est une société canadienne cotée en bourse qui se consacre à la détection précoce de problèmes de santé critiques grâce à sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications telles que CARA (Computer Assisted Retina Analysis ou Analyse rétinienne assistée par ordinateur). Les algorithmes d’amélioration d’image basés sur l’IA de CARA fournissent des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel de grands volumes de patients. La commercialisation de CARA a été autorisée par les organismes de réglementation suivants : Santé Canada, la FDA (États-Unis), la CE (Europe), la COFEPRIS (Mexique) et la FDA saoudienne (Arabie saoudite). DIAGNOS travaille avec AI Distributeur, Labtician Ophthalmics (Labtician).

Le Réseau de santé CAN est une première approche canadienne en matière d’adoption de la technologie. Il aide à éliminer les obstacles pour accroître le système de soins de santé et fournir aux entreprises un environnement leur permettant de s’étendre à leur plein potentiel. Actuellement présent en Ontario, dans l’Ouest et dans les provinces de l’Atlantique, le Réseau de santé CAN étendra bientôt ses activités au Québec et dans le Nord. Le Réseau a reçu de la part du gouvernement canadien un financement de 12,45 millions de dollars au total pour mettre en place une plateforme nationale qui exploite le pouvoir d’achat des organismes de soins de santé. Pour en savoir plus sur le Réseau de santé CAN, visitez www.canhealthnetwork.ca/fr.

