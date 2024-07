DMS Group est une société holding, cotée sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME. Son actif principal est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme dédiés à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, qui possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.

Le plan de recrutement dédié à la mise en œuvre de la feuille de route Imaging 2027 est désormais implémenté. L'effectif à périmètre constant au 30 juin 2024 (hors Solutions For Tomorrow) est de 131 collaborateurs (vs 121 personnes au 30 juin 2023), et l'effectif total intégrant Solutions For Tomorrow s'élève à 148 collaborateurs au 30 juin 2024.

Disclaimer

DMS - Diagnostic Medical Systems SA published this content on 18 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 18 July 2024 17:12:06 UTC.