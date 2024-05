DMS Group est une société holding, cotée sur le marché Euronext Growth - Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : ALDMS) et éligible au PEA-PME. Son actif principal est DMS Imaging, un industriel positionné dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie médicale haut de gamme dédiés à la radiologie numérique et l'ostéodensitométrie, qui possède son propre centre de production dans le sud de la France (Gallargues-le-Montueux). Avec plus de 40 ans d'expérience, DMS Imaging dispose d'un réseau établi de 140 distributeurs à travers le monde et de plusieurs partenariats OEM majeurs de dimension internationale.

Santax Medico est un acteur majeur dans la distribution d'équipements de radiologie au Danemark, en Suède, en Finlande et en Norvège. Avec une solide réputation pour son engagement envers l'excellence et son approche centrée sur le client, Santax se distingue en fournissant des solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques de ses partenaires commerciaux. En tant que partenaire de Solutions for Tomorrow dans cet appel d'offres au Danemark, Santax Medico a apporté une expertise précieuse et un soutien essentiel pour assurer le succès de notre offre. Cette collaboration témoigne de l'engagement continu de Santax Medico à offrir des solutions de qualité supérieure, et à créer de la valeur pour ses clients.

Au-delà de la livraison prévue de 20 à 30 unités sur 4 ans, ce succès commercial témoigne de la pertinence des offres de Solutions for Tomorrow sur les marchés haut de gamme. DMS Group a acquis Solutions for Tomorrow en octobre 2023 et prévoit de mettre en œuvre des synergies opérationnelles, technologiques et commerciales intra-groupe sur une période de 12 à 18 mois, dans le but de devenir un acteur clé dans les solutions de radiologie mobiles haut de gamme.

