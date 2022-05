DMS Group : activité 'dynamique' et marge 'record' en 2021

DMS Group a fait état vendredi soir de ses résultats au titre de l'exercice 2021, marqués par une croissance de l'activité 'dynamique' et une marge opérationnelle 'record'.



Le groupe d'imagerie médicale annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 37 millions d'euros l'an dernier, en croissance organique de 16% par rapport à 2020.



DMS indique avoir dégagé un excédent brut d'exploitation (EBITDA) de 1,9 million d'euros, contre un résultat à l'équilibre en 2020, représentant une marge d'EBITDA record de 5,1%.



A lui seul, l'EBITDA de la filiale DMS Imaging (ex-Asit biotech) s'est établi à 2,5 millions d'euros en 2021, quasiment doublé par rapport à l'exercice 2020, ce qui correspond à une marge de 6,8%.



Dans son communiqué, le groupe dit avoir bien démarré l'exercice 2022, avec un chiffre d'affaires de 8,9 millions d'euros au 1er trimestre, un niveau d'activité comparable à celui réalisé au 4ème trimestre 2021.



Ce chiffre d'affaires ressort également stable par rapport à celui du 1er trimestre 2021, qui avait été marqué par un niveau élevé de facturations dans l'activité de radiologie du fait de la livraison d'un contrat majeur obtenu auprès de la Banque mondiale.



Après la publication de ces chiffres, le titre DMS affichait une hausse de plus de 5% lundi matin à la Bourse Paris, donnant une capitalisation boursière de 18 millions d'euros. Depuis le début de l'année, le cours de l'action accuse encore un repli de plus de 10%.



