DMS Imaging : un chiffre d'affaires 2022 en repli de 3%

DMS Imaging, division imagerie de DMS Group et spécialiste français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie, a publié son chiffre d'affaires consolidé annuel au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. Sur cette période, celui-ci s'est établi à 35,3 millions d'euros, en repli annuel limité de 3% avec un effet de base important par rapport à 2021.



Pour rappel, le groupe avait bénéficié d'un contrat à caractère exceptionnel en 2021 pour la livraison de tables de radiologie à l'international et avait également réalisé près de 4% de son chiffre d'affaires en Ukraine, Russie et Biélorussie en 2021.





Au quatrième trimestre de son exercice 2022, DMS Imaging a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,8 millions d'euros, en progression de +14%.



Le groupe a ainsi renoué avec une croissance à deux chiffres en fin d'année, après un troisième trimestre pénalisé par des difficultés d'approvisionnement pour certains composants électroniques ou pièces qui avait entraîné un rééchelonnement du planning de production pendant l'été et le décalage de livraisons.



Pourtant conséquentes, ces tensions sur l'approvisionnement ont finalement eu un impact limité sur le niveau d'activité global de 2022. Le carnet de commandes dynamique et les efforts opérationnels ont par ailleurs permis de combler une grande partie du retard accumulé.



En 2023, DMS Imaging vise un chiffre d'affaires consolidé de 40 millions d'euros, qui permettra de matérialiser une croissance à deux chiffres par rapport à 2022. Cet objectif de chiffre d'affaires s'entend uniquement par croissance organique.



Parallèlement, la société se fixe de poursuivre l'amélioration de sa rentabilité en 2023, déjà matérialisée au cours du premier semestre 2022 (10,3% de marge d'EBITDA contre 9,7% un an plus tôt).



En 2027, à l'horizon du plan Imaging 2027 de DMS Group, DMS Imaging s'est fixé pour objectifs d'atteindre un chiffre d'affaires d'au moins 60 millions d'euros et une marge d'EBITDA de 14%.