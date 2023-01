DMS, plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du jeudi 12 janvier 2023

DMS (+7,22% à 1,41 euro)



DMS Imaging, division imagerie de Diagnostic Medical Systems Group, signe la plus forte hausse du marché SRD à mi-séance. Le groupe a annoncé que son partenaire commercial et industriel Fujifilm Healthcare Italie a remporté un appel d'offres pour 96 tables de radiologie télécommandées FDX Visionary-RF Premium fabriquées par DMS Imaging. Ce volume de tables télécommandées représente le contrat le plus important en termes de chiffre d'affaires jamais reçu par DMS Imaging.